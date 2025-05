MÄRKTE ASIEN/Spekulation auf US-chinesische Einigung sorgt für Kauflaune

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die Börsen in Ostasien haben am Montag freundlich tendiert. Für Zuversicht sorgten Berichte, wonach es bei den US-chinesischen Sondierungesprächen am Wochenende in der Schweiz Fortschritte gegeben haben soll. Details dazu wurden mittlerweile zwar bekannt, allerdings erst, nachdem der Handel an den Aktienmärkten in Ostasien bereits beendet war - abgesehen von Hongkong. Die USA und China haben sich darauf geeinigt, zunächst für 90 Tage die meisten Zölle auf Waren der jeweils anderen Seite auszusetzen und die Verhandlungen weiterzuführen. Die USA senken demnach ihre reziproken Zölle auf chinesische Waren von 125 auf 10 Prozent und China seine Zölle auf US-Waren ebenfalls von 125 auf 10 Prozent. Die US-Zölle wegen Fentanyl und andere Massnahmen bleiben zunächst aber bestehen.

Der Stimmung zuträglich war daneben, dass zwischen Indien und Pakistan eine Waffenruhe im jüngst wieder aufgeflammten militärischen Konflikt erzielt wurde und sich die Berichte mehrten über sich scheinbar anbahnende Friedensgespräche und einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine.

In Hongkong legte der HSI (Späthandel) um 1,2 Prozent zu, der Shanghai-Composite kam um 0,8 Prozent voran. Neue Preisdaten aus China verpufften eher. Sie belegten, dass die chinesische Konjunktur weiter mau ist. Die Erzeugerpreise sanken im April erneut und auch die Verbraucherpreise gaben nach - beide aber eher im wie im Vorfeld schon erwarteten Rahmen.

Im südkoreanischen Seoul stieg der Kospi um 1,2 Prozent, Sydney hinkte hinterher, dort war die Tendenz nur gut behauptet. Teilnehmer verwiesen auf im weiteren Wochenverlauf anstehende wichtige Konjunkturdaten, die für Zurückhaltung gesorgt haben könnten. Der Nikkei-225-Index in Tokio brachte es auf ein Plus von 0,4 Prozent und 37.644 Zähler, nachdem er am Freitag schon stark gestiegen war.

Kräftig abwärts um 2,3 Prozent auf 3.248 Dollar ging es im asiatisch dominierten Handel für den Goldpreis. Händlern zufolge waren sichere Häfen, zu denen Anleihen, aber auch das Edelmetall gehören, wegen der Hoffnung auf eine Entspannung im Zollstreit nicht gesucht.

Zu den Gewinnern in Tokio gehörten vor dem Hintergrund der US-chinesischen Fortschritte Chipaktien wie Renesas Electronics (+3,0%) oder Advantest (+9,0%). Arzneimittelaktien tendierten dagegen schwächer, nachdem Präsident Trump angekündigt hatte, eine Durchführungsverordnung zur Senkung der Kosten für verschreibungspflichtige Medikamente zu unterzeichnen. Chugai Pharmaceutical verbilligten sich um 11,1 und Daiichi Sankyo um 8,1 Prozent. In Seoul stiegen die Kurse der Chiptitel SK Hynix und Samsung Electronics um 2,6 bzw 5,1 Prozent, in Hongkong ging es für SMIC um 1,5 Prozent aufwärts.

In Sydney zog der Kurs des Sprengstoffherstellers Dyno Nobel um 1,9 Prozent an. Das Unternehmen hatte für das erste Halbjahr einen Gewinn ausgewiesen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.233,50 +0,0% +0,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.644,26 +0,4% -6,0% 08:30

Kospi (Seoul) 2.607,33 +1,2% +8,7% 08:30

Schanghai-Comp. 3.369,24 +0,8% -0,3% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.544,94 +3,0% +13,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:10 % YTD

EUR/USD 1,1153 -0,6 1,1216 1,1243 +8,7%

EUR/JPY 163,98 0,0 163,96 163,35 +0,4%

EUR/GBP 0,8428 -0,3 0,8453 0,8486 +2,3%

GBP/USD 1,3233 -0,3 1,3271 1,3249 +6,2%

USD/JPY 147,03 0,6 146,17 145,30 -7,6%

USD/KRW 1.403,00 0,5 1.396,16 1.402,54 -5,4%

USD/CNY 7,1990 -0,3 7,2177 7,2174 +0,1%

USD/CNH 7,2097 -0,2 7,2250 7,2432 -1,2%

USD/HKD 7,7922 0,2 7,7774 7,7757 +0,1%

AUD/USD 0,6432 0,1 0,6422 0,6404 +3,6%

NZD/USD 0,5906 -0,3 0,5921 0,5895 +5,6%

BTC/USD 105.512,05 1,1 104.332,20 103.439,15 +10,4%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,80 61,05 +2,9% +1,75 -15,1%

Brent/ICE 65,76 63,88 +2,9% +1,88 -14,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.246,42 3.324,25 -2,3% -77,83 +26,7%

Silber 29,30 29,08 +0,8% +0,22 +3,9%

Platin 897,95 891,87 +0,7% +6,08 +1,6%

Kupfer 4,6535 4,611 +0,9% +0,04 +14,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2025 03:43 ET (07:43 GMT)