Lufthansa-Aktie freundlich: Swiss vergibt Betrieb von Airport-Lounges an österreichische Gruppe

Dieses löst damit den langjährigen Swiss-Partner Gate Gourmet ab.

Der Vertrag zwischen der Swiss und der Gategroup-Tochter Gate Gourmet ende regulär am 30. September 2025, bestätigte ein Swiss-Sprecher am Montag gegenüber AWP einen entsprechenden Artikel des Webportals "Inside Paradeplatz". "Ausschlaggebend für die Wahl der DoN Group waren wirtschaftliche Aspekte in Verbindung mit einem überzeugenden Gesamtkonzept, das vor allem kulinarisch und in puncto Service und Nachhaltigkeit überzeugte", so der Sprecher.

Swiss und beide involvierten Servicepartner strebten einen "partnerschaftlichen und reibungslosen Übergang an", so der Sprecher weiter. Laut "Inside Paradeplatz" dürften von dem Wechsel mehrere hundert Angestellte betroffen sein. Die Lufthansa-Tochter Swiss betreibt am Flughafen Zürich neun und am Flughafen Genf drei Lounges.

Die DoN-Gruppe des österreichischen Unternehmers Josef Donhauser beschäftigt laut eigenen Angaben rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an zahlreichen Standorte in ganz Österreich.

Die auf Airline-Catering spezialisierte Gategroup mit Sitz in Glattbrugg ist aus der untergegangenen Swissair-Gruppe hervorgegangen. Sie ist heute im Besitz des Singapurer Staatsfonds Temasek und der ebenfalls singapurischen RRJ Capital.

Die Lufthansa-Aktie notiert am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 0,10 Prozent höher bei 6,15 Euro.

tp/

Zürich (awp)