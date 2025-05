Lane: EZB wird Zinsens nicht unter 1,5 Prozent senken

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihren Leitzins nach Aussage ihres Chefvolkswirts Philip Lane wahrscheinlich nicht unter 1,5 Prozent oder in grossen Schritten senken. Die EZB hat ihren Leitzins im vergangenen Monat zum siebten Mal seit Juni 2024 gesenkt, auf 2,25 Prozent. Die nächste EZB-Ratssitzung findet in der kommenden Woche statt und Anleger erwarten eine weitere Senkung des Leitzinses auf 2 Prozent. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte Lane, dass weitere Zinssenkungen wahrscheinlich seien, wenn die Geldpolitiker Anzeichen für einen weiteren Rückgang der Inflation sähen, die in die Nähe des Zieles von 2 Prozent gesunken ist.

"Sehen wir Anzeichen weiter sinkender Inflation, reagieren wir mit weiteren Zinssenkungen - aber die Diskussion bewegt sich in keinem sehr breiten Rahmen: Niemand spricht über dramatische Zinssenkungen", sagte Lane.

Die EZB würde die Kreditkosten aber nur bis zu einem gewissen Grad senken, um die Wirtschaft zu stützen und die Inflation anzukurbeln, es sei denn, es komme zu einer erheblichen Abschwächung der Wirtschaft in der Eurozone .

"Zinsen unterhalb von 1,5 Prozent sind klar akkommodierend", so Lane. "Dorthin zu gehen, wäre nur bei substanzielleren Abwärtsrisiken für die Inflation oder einer signifikanteren Verlangsamung der Wirtschaft angebracht. Das sehe ich im Moment nicht."

