Lakeside Software wird im zweiten Jahr in Folge als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Employee Experience Management Tools ausgezeichnet

ZÜRICH und BOSTON, May 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lakeside Software, ein führendes Unternehmen im Bereich "Digital Employee Experience” (DEX), wurde zum zweiten Mal in Folge als "Leader” im Gartner® Magic Quadrant™ for DEX Management Tools ausgezeichnet. Der Magic Quadrant bewertet 16 Anbieter und würdigt Lakeside aufgrund seiner Stärken und Vorsichtsmassnahmen.

"Tools für das digitale Mitarbeitererlebnis messen, wie Mitarbeiter die vom Unternehmen bereitgestellte Technologie wahrnehmen und wie leistungsfähig diese ist. Zudem unterstützen sie die IT-Abteilung dabei, diese kontinuierlich zu verbessern. Diese Lösungen liefern kontinuierlich verwertbare Erkenntnisse, treiben selbstheilende Automatisierungen voran und optimieren den Support sowie das Mitarbeiterengagement, indem sie nahezu in Echtzeit aggregierte Daten von Endpunkten, Anwendungen, der Mitarbeiterstimmung und dem organisatorischen Kontext verarbeiten. Diese Erkenntnisse ermöglichen automatisierte Problemlösungen und können die Interaktion der Mitarbeiter mit Self-Service-Portalen und Chatbots verbessern. Darüber hinaus helfen sie dem IT-Support, der Anlagenverwaltung, der Beschaffung und anderen Teams, die auf verlässliche Informationen angewiesen sind", heisst es in dem Bericht.

"Wir fühlen uns geehrt, erneut von Gartner als Leader in der Kategorie ‚DEX ‘ ausgezeichnet worden zu sein", sagt Mike Schumacher, CEO von Lakeside Software. "Unternehmen suchen zunehmend nach KI-gesteuerten Erkenntnissen, um digitale Erlebnisse zu verbessern – und alles beginnt mit verlässlichen Daten. Seit mehr als 25 Jahren bietet Lakeside die nötige Transparenz und hochwertige Telemetrie, um intelligentere Entscheidungen zu treffen, IT-Reibungsverluste zu reduzieren und produktivere digitale Umgebungen zu schaffen. Wir sind der Ansicht, dass diese Anerkennung unser Engagement für die Bereitstellung von Informationen, die zu messbaren Ergebnissen führen, bestätigt.”

Im Gartner Magic Quadrant for Digital Employee Experience Management Tools werden Anbieter nach ihrer Umsetzungsfähigkeit und der Vollständigkeit ihrer Vision bewertet. Laut Gartner erreichen führende Anbieter wie Lakeside Software die höchste Bewertung in beiden Bereichen. Sie zeichnen sich durch starke Leistungen in den Bereichen Umsetzung und Vision aus und sind ein Beispiel für die Funktionalität, die IT-Organisationen benötigen, um DEX kontinuierlich zu bewerten und zu verbessern. Die Marktführer verfügen über das breiteste Spektrum an Funktionen, die stärksten Roadmaps, eine grössere installierte Basis und decken die meisten geografischen Regionen und Branchen ab."

Im Jahr 2025 gewinnt Lakeside weiter an Dynamik und festigt seine Position als zuverlässiger Partner für proaktive, KI-gesteuerte IT-Operationen und digitale Mitarbeitererfahrungen. In diesem Jahr hat das Unternehmen mit SysTrack Mobile Experience eine Lösung auf den Markt gebracht, die Echtzeit-Transparenz über den Desktop hinaus bietet und damit die zunehmend mobile und verteilte Belegschaft von heute unterstützt. Unternehmen, die eine digitale Transformation durchführen, einen höheren ROI erzielen und die Zufriedenheit der Mitarbeiter verbessern wollen, erhalten durch Lakeside den nötigen Einblick und die Transparenz, um von einer reaktiven zu einer strategischen IT zu gelangen.

Mit Lakeside SysTrack erhalten Unternehmen mit grossen, komplexen IT-Umgebungen einen Echtzeit-Überblick über ihre gesamte digitale Infrastruktur. Sie können daher mit weniger Aufwand mehr erreichen. Zu lange haben sich IT-Teams mangels intelligenter Echtzeit-Monitoring-Lösungen schwer damit getan, zu erkennen, was in ihrer digitalen Umgebung vor sich geht, bzw. wo sich kostspielige Ineffizienzen, unbefriedigende Anwendererlebnisse und ungelöste Probleme verbergen. Mit Lakeside können sie IT-Entscheidern die Transparenz verschaffen, die den Blick auf versteckte Probleme, die intelligentesten Lösungen und die grössten Einsparungen freigibt. Aus diesem Grund verlassen sich weltweit führende Unternehmen auf Lakeside. Lakeside Kunden erzielen einen durchschnittlichen ROI von mehr als 250 %.

Erfahren Sie mehr unter: https://www.lakesidesoftware.com/de/

"Magic Quadrant for Digital Employee Experience Management Tools” von Dan Wilson, Stuart Downes und Lina Al Dana, 26. Mai 2025.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner spiegeln die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wider und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschliesslich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

