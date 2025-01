Kurszielerhöhung beflügelt Reddit-Aktie - Rekordhoch

• Reddit-Aktie erreicht neues Rekordhoch• Analysten loben Reddits Expansionspläne• Risiken durch Google-Algorithmus-Updates bestehen

Mit einem Plus von 7,41 Prozent auf 188,32 US-Dollar beendete die Reddit-Aktie den Handelstag an der NYSE am Dienstag auf einem Rekordhoch. Am Mittwoch bekamen Anleger neue Rekordstände nur vorbörslich zu sehen: Vorbörslich legte der Anteilsschein noch zu. Im NYSE-Handel geht es jedoch zeitweise um 2,30 Prozent abwärts auf 184,30 US-Dollar.

Damit setzt sich die Reddit-Rally weiter fort: Allein in den letzten drei Monaten haben Anleger mit dem Titel ein Plus von mehr als 142 Prozent in ihren Depots verbucht.

Experten von Expansionsstrategie überzeugt

Analysten haben dem Anteilsschein allerdings noch deutliches Aufwärtspotenzial bescheinigt und das Kursziel angehoben. Experten von Raymond James erklärten in einer Mitteilung vom Dienstag, dass sie ihr Kursziel für Reddit von 150 auf 200 US-Dollar anheben. Dabei verwiesen sie CNBC zufolge insbesondere auf eine fortgesetzte Expansion - sie seien überzeugt, dass Reddit sein Geschäft international weiter ausbauen könne.

Reddit plane, mehr Nutzer ausserhalb seines US-amerikanischen Kernmarktes zu gewinnen, um sein Werbegeschäft auszubauen, so der CEO des Konzerns, Jen Wong, unlängst gegenüber dem Portal. Für diese Pläne sehen die Raymond James-Analysten offenbar gute Aussichten. Reddits verstärkter Einsatz künstlicher Intelligenz zur automatischen Übersetzung seiner Site-Texte in verschiedene Sprachen wie Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Philippinisch und Deutsch "sollte dazu beitragen, die lokalen Suchrankings für Reddit zu verbessern und ein dauerhaftes Hyperwachstum zu ermöglichen", zitiert CNBC die Experten.

Bereits jetzt sei Reddit eine der fünf meistgesuchten Websites, heisst es unter Berufung auf das Forschungsunternehmen SimilarWeb weiter. Reddits "authentischer und einzigartig moderierter (Community-System-)Inhalt" werde dem Unternehmen helfen, in den Suchergebnissen ganz oben zu bleiben, was letztlich dazu führen werde, dass mehr Reddit-Benutzer Konten anlegen, so der optimistische Expertenausblick.

Risiken überschaubar

Als mögliche Gegenwindfaktoren für das Reddit-Geschäft haben die Raymond James-Analysten insbesondere möglicherweise "ungünstige Google-Suchalgorithmus-Updates" ausgemacht. Sollte es hier zu Anpassungen kommen, könnte Reddit in den Suchergebnissen weiter abrutschen, was dazu führen könnte, dass sich die Pläne des Unternehmens, bisher nicht angemeldete User in "finanziell lukrativere angemeldete Benutzer umzuwandeln", verlangsamen könnte.

Angesichts des deutlich angehobenen Kursziels halten die Experten dieses Risiken aber offenbar für überschaubar.



Redaktion finanzen.ch