Reddit-Aktie seit März-IPO um 250 Prozent gestiegen - weiteres Potenzial?

• Reddit-Aktie seit IPO um +250 Prozent gestiegen• Analysten passen Kursziele nach oben an• Umsatzwachstum und überraschende Gewinne

Auf 34 US-Dollar hatte Reddit seine Aktien im Rahmen des Börsengangs an der NYSE im März bepreist - und hatte damit eine Firmenbewertung von 6,4 Milliarden US-Dollar erzielt. Bereits am ersten Handelstag zeigte sich, dass die 748 Millionen US-Dollar, die Reddit im Zuge des IPO an frischem Kapital erlösen konnte, offenbar zu tief gestapelt waren: Mit einem Erstkurs von 47 US-Dollar wurde der Handel aufgenommen, der erste Handelstag endete bei 50,50 US-Dollar.

Reddit-Aktie seit Börsengang explodiert

Seitdem ging es für die Reddit-Aktie weiter oben. Zuletzt wurde der Anteilsschein an der NASDAQ bei 163,63 US-Dollar gehandelt, in der Spitze hatten Anleger in diesem Börsenjahr sogar bereits 177,57 US-Dollar gesehen. Damit hat die Reddit-Aktie seit dem IPO im März dem festgestellten Erstkurs im Rahmen des IPOs im März rund 248 Prozent an Wert gewonnen.

Analysten werden immer bullisher

Dabei hatten die Analystenbewertungen zum Auftakt noch alles andere als positiv ausgesehen: Insbesondere die Tatsache, dass Reddit nicht profitabel ist, wurde von Experten negativ kommentiert: "Angesichts der knapperen Liquidität und der höheren Kapitalkosten priorisieren Investoren zunehmend Unternehmen mit starken Fundamentaldaten und klaren Wegen zur Rentabilität", warnte etwa Thomas Smale, CEO des M&A-Beratungsunternehmens FE International, noch im Frühjahr davor, den Börsenneuling allzu optimistisch zu bewerten.

Inzwischen hat der Wind - auch unter Experten - aber offenbar gedreht: Bereits im Mai stieg das durchschnittliche Kursziel für die Reddit-Aktie auf 55 US-Dollar, wie Daten von LSEG zu entnehmen war, aktuell trauen Analysten dem Anteilsschein TipRanks zufolge im Durchschnitt einen Kurs von 137,24 US-Dollar zu. Das liegt zwar deutlich unterhalb des derzeitigen Kursniveaus, zuletzt hatten aber immer mehr Experten ihre Preisziele für die Reddit-Aktie nach oben angepasst. Der grösste Reddit-Bulle ist dabei Wells Fargo: Die US-Bank hat ein "Overweight"-Rating und ein Kursziel von 206 US-Dollar für den Anteilsschein vergeben.

Reddits Wachstumsgeschichte überzeugt

Bereits die erste Quartalsbilanz, die Reddit als börsennotiertes Unternehmen vorgelegt hatte, rechtfertigte den zunehmenden Optimismus von Analysten- und Anlegerseite. Der Verlust fiel geringer aus als erwartet, die Umsatzerwartungen wurden deutlich geschlagen.

Kräftig Fahrt nahm der Anteilsschein dann auf, nachdem Reddit eine Partnerschaft mit dem ChatGPT-Macher OpenAI verkündet hatte: Reddit-Inhalte sollen künftig Eingang in den Chatbot finden. "OpenAI wird Reddit-Inhalte in ChatGPT und neue Produkte einbringen und den Nutzern helfen, Reddit-Communities zu entdecken und sich dort zu engagieren", hiess es im Rahmen der Bekanntgabe der Kooperation.

Dass das soziale Netzwerk dann im dritten Geschäftsquartal 2024 überraschend sogar Gewinne erzielen konnte, liess zahlreiche weitere Bären verstummen. Auch auf Umsatzseite konnte Reddit im jüngst abgelaufenen Berichtsquartal die Markterwartungen schlagen, was über Nacht fast für eine Kursverdopplung bei der Reddit-Aktie gesorgt hatte. Besonders positiv wurde in diesem Zusammenhang das kräftige Wachstum bei den wöchentlichen aktiven Einzelnutzern bewertet: Diese stiegen um 53 Prozent auf 365 Millionen Nutzer an. Die Gesamtzahl der täglich aktiven Nutzer von Reddit am Ende des dritten Quartals lag bei 97,2 Millionen - ein Plus von 47 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Erster Experte räumt Fehleinschätzung ein

Angesichts dieser für viele überraschend überzeugenden Wachstumsgeschichte ist es von Expertenseite nicht nur zu einer Neubewertung des Reddit-Aktienpreises gekommen, ein Analyst hat auch explizit einen Fehler in der Bewertung der Reddit-Aktie eingeräumt. "Wir haben einen Fehler gemacht, dass wir bei Reddit im bisherigen Jahresverlauf an der Seitenlinie geblieben sind", zitiert "Investor’s Business Daily" Morgan Stanley-Analyst Brian Nowak. "Aber wenn wir auf das Jahr 2025 blicken, glauben wir nicht, dass wir diese skalierende Plattform, die ihre Pipeline an Engagement- und Werbeinitiativen schnell ausliefert, völlig verpasst haben."

Der Hype um Reddit ist Nowak zufolge also noch ausbaufähig: "Es ist noch früh", betont er. "Wir sehen, dass die Benutzer und die Verweildauer pro Benutzer wachsen, die Anzeigenpreise steigen (da Werbetreibende für eine verbesserte Leistung zahlen) und auch die Anzeigenlast steigt. Dies führt zu einem Wachstum der Werbeeinnahmen in den USA von etwa 35 % zwischen 2024 und 2027 … was 2- bis 6-mal schneller ist als bei vergleichbaren Unternehmen", so der Experte mit Blick auf Konkurrenzportale wie Facebook von Mark Zuckerbergs Meta.

Dass die ersten Börsenmonate für Reddit als voller Erfolg zu werten sind, steht ausser Zweifel. Ob der zunehmende Optimismus, den Analysten mit Blick auf den Anteilsschein an den Tag gelegen, gerechtfertigt ist, dürfte sich aber wohl erst in der Zukunft zeigen.



Redaktion finanzen.ch

