KI-basierte Suche auf Reddit: Mehr Nutzerbindung durch Innovation

• Test von KI-Tool "Reddit Answers" in den USA• Partnerschaft mit OpenAI soll Funktionalität stärken• Monetarisierung und Nutzerbindung im Fokus

"Reddit Answers": Wie funktioniert das neue Feature?

"Reddit Answers" ist ein KI-Tool zur Verbesserung der Sucherfahrung und basiert auf leistungsstarken KI-Algorithmen, die in der Lage sind, Millionen von Beiträgen auf der Social-Media-Plattform in Echtzeit zu durchsuchen und zusammenzufassen. Reddit-Nutzer können ihre Fragen direkt eingeben, und die KI liefert ihnen kuratierte Antworten, die auf relevanten Beiträgen aus Subreddits basieren. Zusätzlich werden Verlinkungen zu verwandten Communities angeboten, um eine tiefere Auseinandersetzung mit dem Thema zu ermöglichen.

Die Funktion soll laut CNBC insbesondere für neue Nutzer attraktiv sein, die mit der Navigation durch die unzähligen Subreddits noch nicht vertraut sind. Gleichzeitig sollen aber auch langjährige Mitglieder von der Zeitersparnis und der verbesserten Sucherfahrung profitieren.

Limitierte Einführung mit ehrgeizigen Plänen

Zum aktuellen Zeitpunkt wird "Reddit Answers" nur in den USA und in englischer Sprache getestet. Dies ermögliche es Reddit, das Feedback der Nutzer zu sammeln und die Funktion zu optimieren, bevor sie global ausgerollt wird. In Zukunft plane Reddit jedoch, das Feature auch in anderen Sprachen und Regionen verfügbar zu machen, um eine breitere Nutzerbasis zu erreichen, berichtet Reuters.

KI soll Sucherfahrung neu definieren

Mit der Einführung von "Reddit Answers" bewege sich Reddit in Richtung einer Plattform, die nicht nur Inhalte bereitstellt, sondern aktiv Wissen generiert. Dies könnte Reddit zu einer ernsthaften Alternative zu traditionellen Suchmaschinen wie Alphabets Google machen, da die Plattform oft spezifischere und erfahrungsgestützte Antworten bietet. KI-basierte Tools ermöglichen es Reddit, diese Inhalte besser zu organisieren und zugänglich zu machen, was die Attraktivität der Plattform weiter steigert, so OpenAI in einem Online-Beitrag.

Die Zusammenarbeit mit OpenAI spielt dabei eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von "Reddit Answers". Bereits im Mai 2024 gab Reddit bekannt, dass OpenAI auf Reddits Data API zugreifen darf, um Inhalte für Tools wie ChatGPT zu nutzen. Diese Partnerschaft ist keine Einbahnstrasse: Reddit plant, die Expertise von OpenAI zu nutzen, um weitere KI-gestützte Funktionen zu entwickeln, die sowohl für Nutzer als auch Moderatoren hilfreich sind.

Der Wettbewerb mit anderen KI-Diensten und neue Wege zur Monetarisierung

"Reddit Answers" tritt in einen Markt ein, der zunehmend von KI-gestützten Such- und Antwortdiensten dominiert wird. Plattformen wie OpenAI, Perplexity und sogar Google entwickeln ähnliche Lösungen, die Nutzern schnell Antworten auf komplexe Fragen liefern. Reddit unterscheidet sich jedoch durch den Community-Aspekt: Die Antworten basieren auf echten Diskussionen und Erfahrungen, was sie für viele Nutzer authentischer und wertvoller macht, wie Reuters weiter berichtet.

Neben der Verbesserung der Nutzererfahrung könnte "Reddit Answers" auch neue Monetarisierungswege eröffnen. Reddit habe in der Vergangenheit bereits mit kostenpflichtigen Subreddits experimentiert, die exklusive Inhalte bieten, so Business Insider. Eine Integration von KI-gestützten Funktionen könnte diese Strategie ergänzen, indem Premium-Features für bestimmte Nutzergruppen bereitgestellt werden. Zudem könnten Werbetreibende von der Möglichkeit profitieren, ihre Produkte gezielt in relevanten KI-generierten Antworten zu platzieren.

Steigende Nutzerzahlen: Ein Blick auf die Daten

Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Reddit einen Zuwachs von 47 Prozent bei den täglich aktiven Nutzern im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der täglich aktiven Besucher stieg auf 97,2 Millionen. Gleichzeitig konnte Reddit den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer um 14 Prozent auf 3,58 US-Dollar steigern, teilte das Unternehmen in seinem Quartalsbericht mit. Diese Zahlen unterstreichen das Wachstumspotenzial der Plattform und die Relevanz von Innovationen wie "Reddit Answers".

D. Maier / Redaktion finanzen.ch