KORREKTUR: NACHBÖRSE/XDAX +0,05% auf 23.999 Pkt - Baywa ziehen an

(In der um 22:34 Uhr gesendeten Meldung wurde in der Überschrift ein falscher DAX-Stand genannt. Richtig muss es heissen 23.999 (NICHT 13.999) Punkte. Es folgt die korrigierte Fassung.)

NACHBÖRSE/XDAX +0,05% auf 23.999 Pkt - Baywa ziehen an

DOW JONES--Im nachbörslichen Aktienhandel mit deutschen Werten haben sich am Dienstagabend Baywa mit deutlichen Aufschlägen gezeigt. Bei Lang & Schwarz wurden die Titel 9 Prozent fester getaxt. Der angeschlagene Agrakonzern hatte am Abend den Verkauf der Tochter Baywa Agrar Beteiligungs GmbH mitgeteilt. Dieser spült ca 125 Millionen Euro in die Kasse.

Alzchem wurden 4 Prozent niedriger gehandelt. "Der Kurs lag aber auch schon 10 Prozent im Minus", sagte ein Händler. Eine Begründung für den Abgabedruck vermochte der Marktteilnehmer nicht zu nennen.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.15 Uhr 17.30 Uhr

23.999 23.988 +0,05%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

June 10, 2025 16:42 ET (20:42 GMT)