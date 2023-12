Kepler Cheuvreux: Diese sechs Aktien sollten Anleger 2024 meiden

• Kepler Cheuvreux hat sechs Schweizer Titel auf der Verkaufsliste• Drei Börsenschwergewichte aus dem SMI dabei• Drei weitere SPI-Titel auf der Abschussliste

Die Liste der Schweizer Börsentitel, die bei Kepler Cheuvreux auf der Liste der Verkaufsempfehlungen landen, ist übersichtlich: Für sechs heimische Valoren senkt das Unternehmen den Daumen. Drei der Titel sind Blue Chips.

Alcon-Aktie

Mit einem Kursplus von rund 3,6 Prozent seit Jahresstart hat sich die Aktie des Augenheilkunde-Spezialisten Alcon in etwa entwickelt wie der breite Markt. Dabei schwankte der Anteilsschein der ehemaligen Novartis-Tochter aber stark. Besonders im letzten Quartal geriet die Alcon-Aktie deutlicher unter Druck, was auch enttäuschend aufgenommen Zahlen zum dritten Quartal zu schulden war. Nicht nur blieb Alcon trotz Umsatzplus unter den Markterwartungen, auch beim Kerngewinn, insbesondere aber bei der Guidance, enttäuschte das Unternehmen.

Kepler Chevreux hat ein Kursziel von 62 CHF für Alcon-Valoren und stuft den Anteilsschein mit "Reduce" ein. Zum aktuellen Kursniveau könnte es somit laut den Experten noch rund 5,3 Prozent abwärts gehen.

Sonova-Aktie

Ein weiterer Bluechip aus dem SMI, Sonova, ist bei den Experten von Kepler Chevreux ebenfalls durchgefallen. Dabei lief das Börsenjahr überaus erfolgreich für den Schweizer Hörgerätehersteller, seit Jahresstart liegt die Aktie rund 26 Prozent im Plus. Anleger hatten 2023 aber durchaus starke Schwankungen zu verkraften, insbesondere im Mai, nachdem das Unternehmen mitteilte, einen grossen Kunden in den USA verloren zu haben, sackten Sonova-Valoren kräftig ab und leiteten erst im November einen Erholungskurs ein - trotz eines Rückgangs bei Umsatz und Ergebnis im dritten Quartal. CEO Arnd Kaldowski versprach, den Fokus weiter auf den Ausbau von Marktanteilen und langfristige Profitabilitätssteigerung zu legen, was Anleger mit der schwachen Entwicklung der letzten Geschäftsmonate versöhnte.

Bei Kepler bleibt man aber offenbar skeptisch für Sonova-Aktien: Das Kursziel liegt unverändert bei 202 CHF, die Aktienempfehlung bleibt bei "Reduce". Damit könnte es für Sonova an der Börse nach Einschätzung der Experten noch deutlich abwärts gehen: Das Kepler-Kursziel liegt rund 27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs.

Geberit-Aktie

Mit Geberit ist ein dritter Bluechip bei Kepler Cheuvreux in Ungnade gefallen - und das trotz eines Kursplus von rund 24 Prozent im bisherigen Jahresverlauf. Ähnlich wie bei Sonova und Alcon schwankte auch der Kurs der Geberit-Aktie im Jahresverlauf: Insbesondere im Oktober hatten Anleger einen kräftigen Rückgang des Aktienpreises zu verkraften, dieser erholte sich aber gegen Ende des Jahres deutlich. Dazu trugen auch überzeugende Geschäftszahlen bei: Zwar waren die Erlöse in den ersten neun Monaten gesunken, bei der Profitabilität konnte das Unternehmen aber zulegen, die Margenprognose wurde zudem angehoben.

Kepler Cheuvreux stuft die Geberit-Aktie mit "Reduce" ein und verpasst ihr ein Kursziel von 400 CHF. Damit bescheinigen sie dem Anteilsschein ein mögliches Abwärtspotenzial von rund 26 Prozent.

Helvetia-Aktie

Mit dem Schweizer Versicherungsunternehmen Helvetia gehört auch ein Titel aus der zweiten Börsenreihe zu den Valoren, die Kepler zum Verkauf empfiehlt. Die Helvetia-Aktie hat seit Jahresbeginn rund sieben Prozent zugelegt. Grössere Kursausschläge gab es im Jahresverlauf unter anderem bei der Publikation der Jahreszahlen für 2022 sowie nach Verkündung eines kräftigen Gewinnanstiegs im ersten Halbjahr, während die Drittquartalsbilanz am Markt weniger positiv aufgenommen wurde.

Skeptisch zeigten sich Marktteilnehmer auch für die geplante Expansion nach Spanien, in deren Zusammenhang die spanische Caser-Gruppe übernommen wurde. Grund genug für die Experten von Kepler, der Helvetia-Aktie ein "Reduce"-Rating sowie ein Kursziel von 102 CHF zu verpassen. Zum aktuellen Börsenkurs würde dies ein Minus von rund 11,5 Prozent bedeuten.

Flughafen Zürich-Aktie

Für den SPI-Titel Flughafen Zürich lief es am Aktienmarkt 2023 positiv: Rund 24 Prozent haben Flughafen Zürich-Valoren seit Januar gewonnen, was auch starken Passagier- und Verkehrszahlen zum Jahresstart zu verdanken war. Diese positive Entwicklung setzt sich im Jahresverlauf fort, was von Anlegern mehrheitlich mit Kursaufschlägen honoriert wurde. Beim Investorentag im September zeigte sich das Unternehmen dann zuversichtlich, bis 2025 die Rückkehr zum Vorkrisenniveau 2019 schaffen zu können, dann will man auch beim operativen Gewinn kräftig über dem 2019-er Wert liegen, wobei man insbesondere auf den neuen Flughafen in Indien setzt.

Diese Zuversicht teilen die Experten von Kepler aber nicht: Flughafen Zürich-Valoren werden weiterhin mit "Reduce" bewertet, das Kursziel liegt mit 165 CHF rund sieben Prozent unter dem aktuellen Aktienpreis.

Landis+Gyr-Aktie

Anleger von Landis+Gyr können das Jahr 2023 als Erfolg verbuchen: Mit einem Plus von rund 15 Prozent entwickelte sich die Aktie deutlich besser als der SPI, in dem die Valoren gelistet sind. Die Kursentwicklung gleicht dabei aber einer Berg- und Talfahrt: Nach positiv aufgenommen Zahlen zum abgelaufenen Gesamtgeschäftsjahr kam es im Sommer zu eine deutlichen Kursrückgang und einer Erholung in den späteren Börsenmonaten, was auf die Publikation der Halbjahreszahlen zurückzuführen ist.

Dennoch landet die Landis+Gyr-Aktie bei Kepler auf den Verkaufszetteln: Die Einstufung lautet "Reduce", das Kursziel wurde bei 70 CHF und damit leicht über dem Wert, mit dem Landis+Gyr ins Jahr 2023 gestartet war, festgesetzt. Zum aktuellen Börsenkurs bedeutet dies einen Abschlag von rund sieben Prozent.



