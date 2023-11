Sonova-Aktie springt dennoch an: Sonova erleidet im ersten Halbjahr Rückgang beim Umsatz und Reingewinn

Die Entwicklung wurde etwa durch den Verlust des Vertrags mit der US-Handelskette Costco sowie von Wechselkursen negativ beeinflusst. Der Ausblick fürs Gesamtjahr wird nun gesenkt.

Konkret nahm der Umsatz im abgelaufenen ersten Halbjahr 2023/24 (per 30. September) um 5,1 Prozent auf 1,75 Milliarden Franken ab, wie der für die Marke Phonak bekannte Konzern am Dienstag mitteilte. Deutlich negativ wirkte sich die Wechselkursentwicklung aus, welche den ausgewiesenen Umsatz um knapp 7 Prozent reduzierte. In Lokalwährungen wäre der Umsatz laut Sonova denn auch um 1,6 Prozent gewachsen.

Der Betriebsgewinn (EBITA adjusted) sank um rund 12 Prozent auf 350,0 Millionen. Auch hier wurde in Lokalwährugen noch ein leichtes Plus von 2,5 Prozent erzielt.

Unter dem Strich verblieb schliesslich ein ebenfalls klar tieferer Reingewinn von 249,6 Millionen (VJ 296,2 Mio). Die Erwartungen der Analysten (AWP-Konsens) wurden damit knapp erreicht. Sie hatten den entsprechenden Rückgang recht genau antizipiert.

Verlust von grossem US-Kunden

Das wichtigste Geschäft des Schweizer Konzerns ist bekanntlich die Herstellung und der Verkauf von Hörgeräten. Dieses litt - wie bereits bekannt - unter dem Verlust eines "grossen US-Kunden", wie Sonova selbst schrieb. Obowohl das Unternehmen den Namen des Kunden nicht nennt, handelt es sich dabei um die Handelskette Costco.

Diese verkauft nun keine Hörgeräte mehr von Sonova. Sie tat dies unter einer Eigenmarke, für die sie auf Geräte des Schweizer Branchenführers setzte. Daneben verkauft Costco weiterhin auch Markenprodukte, aber eben keine von Sonova.

Immerhin habe sich dafür das Audiological-Care-Geschäft "stark entwickelt", schrieb Sonova. So bezeichnet der Konzern aus Stäfa sein eigenes Detailhandelsnetzwerk. Hier stieg der Umsatz um knapp 12 Prozent in Lokalwährungen. Doch habe dieses Wachstum die Nichtverlängerung des Costco-Vertrags und weitere operative Herausforderungen nur teilweise ausgeglichen.

Prognose für 2023/24

Mit Blick nach vorne möchte Sonova im gesamten Geschäftsjahr 2023/24 - unter Annahme konstanter Wechselkurse - beim konsolidierten Umsatz ein Wachstum von 3 bis 7 Prozent erzielen. Dieses Ziel war bereits bekannt und wurde nun bestätigt.

Die Prognose für den Betriebsgewinn wurde jedoch gesenkt. Hier strebt Sonova neu einen Anstieg um 4 bis 8 Prozent an (zuvor: 6-10%). Dies impliziere eine weiterhin positive Margenentwicklung im zweiten Geschäftshalbjahr, betonte das Unternehmen.

Dann möchte Sonova auch wieder stärker wachsen, wobei "die anhaltend starke Entwicklung im Audiological-Care-Geschäft, die weitere Erholung des Hörgerätemarktes und der verbesserte Geschäftsverlauf im Hörgerätegeschäft eine solide Grundlage für eine deutliche Beschleunigung des Umsatzwachstums" bildeten.

"Nach einem erwartungsgemäss verhaltenen Start konnten wir im Verlauf des ersten Geschäftshalbjahres eine deutliche Beschleunigung verzeichnen", wurde denn auch CEO Arnd Kaldowski im Communiqué zitiert. Die Strategie sei nach wie vor darauf ausgerichtet, Marktanteile zu gewinnen und die Profitabilität langfristig zu steigern.

Sonova-Aktien nach Zahlenkranz im Hoch

An der Börse scheint man Kaldowskis Versprechungen Glauben zu schenken. Die Aktie von Sonova schloss am Dienstag 5,4 Prozent höher bei 246,30 Franken, das Tageshoch lag sogar bei deutlich über 250 Franken.

Etwas kritischer ist man in Analystenkreisen. Es bleibe abzuwarten, ob Sonova das bessere Momentum wirklich umsetzen könne, schrieb der Analyst der Zürcher Kantonalbank. Denn gerade laufe es dem dänischen Konkurrenten Demant sehr gut. Und GN Store Nord und WS Audiology - ebenfalls zwei wichtige Player in der Branche - hätten gerade neue Produkte lanciert.

Bei den Anlegern kommen die Resultate - trotz der EBITA-Guidance-Senkung - gut an. Da Marktbeobachter sowieso mit einem Resultat am "unteren Ende der Spanne" gerechnet hatten, wie Bernstein schreibt, dürfte die Senkung nicht so stark ins Gewicht fallen.

Ausserdem hätten die Demant-Zahlen ja bereits Marktanteilsgewinne zu Lasten von Sonova angedeutet. Entsprechend ist man in Börsenkreisen auch froh, dass sich die schlimmsten Befürchtungen nicht bewahrheitet haben.

Des Weiteren, so ein Börsianer, dürften nun auch Leerverkäufer, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, auf dem falschen Fuss erwischt worden sein. Sie reagierten nun gezwungenermassen mit Deckungskäufen, heisst es im Handel.

Leichte Anpassungen nach unten

Analyst Robert Davies bei Morgan Stanley sieht nun mit Blick nach vorne nur einen geringfügigen Bedarf für Abwärtsanpassungen bei den Markterwartungen. Dennoch bleibt er - wie auch Kollege Daniel Buchta von der ZKB - zurückhaltend für die Aktien des Hörgeräteherstellers. Buchta warnt, dass es abzuwarten bleibe, ob Sonova wirklich das versprochene bessere Momentum umsetzen könne.

Genau auf dieses scheinen die Anleger, die am Berichtstag bei den Sonova-Papieren zugreifen, aber zu setzen. "In Anbetracht der Ergebnisse des ersten Halbjahres deutet die Prognose auf eine deutliche Beschleunigung im zweiten Halbjahr hin", heisst es dazu passend auch im Kommentar von JPMorgan.

lb/kw/uh

kw/hr

Stäfa / Zürich (awp)