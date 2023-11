Helvetia expandiert mit Online-Versicherer Smile nach Spanien

Lanciert wird als erstes eine Haftpflichtversicherung für E-Scooter, Elektroroller und E-Bikes.

Die per sofort in Spanien erhältliche Haftpflichtversicherung für Fahrzeuge mit einer Maximalgeschwindigkeit von maximal 25 km/h zeichne sich durch ein "100-prozentig digitales, einfaches und schnelles Kundenerlebnis" aus, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Im kommenden Jahr soll das Produktangebot in Spanien in Zusammenarbeit mit Helvetia Seguros sowie dem Versicherer Caser, an dem Helvetia eine Mehrheit hält, erweitert werden.

Die Expansion mit dem Online-Versicherer Smile nach Spanien war bereits 2022 angekündigt worden. Zudem war Smile vor Jahresfrist bereits in Österreich gestartet.

St. Gallen (awp)