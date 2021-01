Kaufempfehlung: Diese Cloudaktien halten Analysten auch 2021 noch für aussichtsreich

Das Cloudgeschäft hat 2020 kräftig an Fahrt aufgenommen. Doch auch in Zukunft verspricht das Segment starke Nachfrage und eine überzeugende Entwicklung. Die Bank of America nennt ihre Top Picks aus dem Sektor.

• Cloudgeschäft als Zukunftssektor• Starke Aktienkursentwicklung in 2020• Top Picks der BofA für 2021

Die Corona-Krise hat für starke Verwerfungen in der Wirtschaft gesorgt. Doch während Zykliker teils deutliche Kurseinbrüche an der Börse erfuhren, lief es für die sogenannten Corona-Profiteure besser als erhofft. Dabei waren es insbesondere IT-Unternehmen mit Cloud-Geschäft, deren Dienste im abgelaufenen Jahr 2020 angesichts des verstärkten Trends zu Homeoffice und Distanzwahrung gefragt waren. Bradley Sills, Senior Equity Research Analyst bei der Bank of America Merrill Lynch, hat seine Cloud-Favoriten für das Börsenjahr 2021 bekannt gegeben.

Microsoft

Der Windows-Hersteller Microsoft hat sich mit Microsoft Azure auch im Cloud-Geschäft etabliert. Der BofA-Analyst traut der Cloud-Sparte des milliardenschweren IT-Konzerns eine starke Geschäftsentwicklung zu: Schon in fünf Jahren könnte Azure nach Marktanteilen zum Marktführer AWS aufschliessen, so der Aktienexperte. Microsoft könne in den nächsten drei bis fünf Jahren bei den Erlösen zweistellig wachsen, was er insbesondere auf den Erfolg von Azure zurückführt. Daneben werden sich seiner Ansicht nach auch Office 365 und das Gaming-Geschäft im Zusammenhang mit der Microsoft XBOX positiv entwickeln.

Vor diesem Hintergrund verpasst Sills der Microsoft-Aktie ein Kauf-Rating und legt das Kursziel auf 256 US-Dollar fest.

Oracle

Der SAP-Rivale Oracle gehört ebenfalls zu den Aktienfavoriten der BofA im Cloudbereich für das Jahr 2021. Anders als etwa bei Microsoft steckt das Cloud-Geschäft bei Oracle aber noch in einem frühen Stadium. Bei der Vorlage der abgelaufenen Geschäftsquartal hatte das Unternehmen dank seines Cloudgeschäfts aber ein leichtes Umsatzplus im Gesamtkonzern vermelden können. Der IT-Konzern setzt insbesondere auf das Geschäft mit Geschäftskunden und stellt ihnen Rechenzentren zur Verfügung. Insgesamt befänden sich nun 29 Rechenzentren im Besitz von Oracle, mehr als Amazons Cloud-Tochter AWS betreibe, verkündete Firmengründer Larry Ellison kürzlich.

Für die BofA gehört Oracle zwar zu den Unternehmen mit Wachstumschancen im Cloud-Markt, allerdings räumt Analyst Sills ein, dass im aktuellen Jahr noch immer rund 69 Prozent der Oracle-Erlöse aus dem vorrangig wachstumsfreien Geschäft mit On-Premise-Lizenz-, Wartungs- und Hardware-Geschäft kommen werden.

Die Oracle-Aktie bekam ein "Neutral"-Rating, das Kursziel von 68 US-Dollar liegt aber über dem aktuellen Aktienkurs.

Workday

Auch Workday hat es auf die Empfehlungsliste der Bank of America Merrill Lynch geschafft. Das Unternehmen sei gut positioniert, glaubt der Experte und verweist insbesondere auf die starke Marktstellung im Markt für Human Ressources und im Finanzbereich, denn die Cloud-Software des Unternehmens kommt in den Finanz- und Personalressorts von Unternehmen zum Einsatz und wird dort als Planungs- und Analysewerkzeug genutzt.

Die starke Kundenbasis von 3'500 Cloud-Kunden bringe Workday einen Wettbewerbsvorteil, so Sills weiter.

Entsprechend positiv fällt seine Einschätzung für die Workday-Aktie aus: Er empfiehlt den Anteilsschein zum Kauf und gibt ein Kursziel von 265 US-Dollar aus.

ServiceNow

Mit ServiceNow hat Sills eine weitere Aktie in seiner Cloud-Favoritenliste, die ein starkes Jahr 2020 hinter sich gebracht hat. Die ServiceNow-Aktie hat im Dezember neue Rekordmarken erreicht, was auch der starken Geschäftsentwicklung zu verdanken war. Das Unternehmen wächst stark und der BofA-Analyst rechnet damit, dass das Unternehmen insbesondere bei der Automatisierung von Arbeitsstellen eine führende Rolle einnehmen wird. "ServiceNow passt gut zu unserem 4M-Framework für Software-Investitionen - Markt, Wettbewerbsfähigkeit, Managementstärke und Margenpotenzial", so die Einschätzung des Experten.

Die Aktie wird zum Kauf empfohlen, das Kursziel liegt bei 650 US-Dollar.

Salesforce

Eine weitere Top Pick-Aktie aus dem Cloud-Bereich ist Salesforce. Das Unternehmen hat es auf die Favoritenliste von Sills geschafft, weil es über eine grosse Kundenbasis und ein beeindruckendes organisches Wachstum verfügt. Die jüngsten Quartalsergebnisse fielen positiv aus: Im abgelaufenen Jahresviertel verdiente das Unternehmen 1,08 Milliarden US-Dollar, was deutlich über den Analystenschätzungen lag. Auch die Erlöse fielen besser aus als erwartet.

Für Bradley Sills - neben den starken Zukunftsaussichten - Grund genug, die Aktie zum Kauf zu empfehlen. Das Kursziel liegt bei 275 US-Dollar, womit der Aktienkurs von Salesforce noch Luft nach oben hat.



Redaktion finanzen.ch