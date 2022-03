Julius Bär-Aktie stärker: Belehnungswert russischer Vermögenswerte auf null gesenkt - Rickenbacher verdiente 2021 etwas mehr

Der Belehnungswert von russischen Vermögenswerten, einschliesslich solcher, die an Märkten ausserhalb Russlands gehandelt werden, wurde im Februar 2022 auf null reduziert, wie die Bank am Montag mitteilte.

Zudem werde die Julius Bär alle nationalen sowie internationalen Sanktionen mittragen, heisst es weiter. Die Bank nehme somit keine neuen Kunden mit russischem Wohnsitz mehr auf. Aktuell habe die Gruppe Kreditengagements gegenüber einer niedrigen einstelligen Anzahl von Personen, die den kürzlich eingeführten Sanktionen unterliegen würden.

Dieses Engagement umfasse Hypothekarkredite zu konservativen Beleihungswerten für Wohnimmobilien an Standorten in Westeuropa sowie ein marginales Lombardkreditengagement, das vollständig durch verpfändete flüssige Vermögenswerte besichert sei, teilte die Bank weiter mit.

Zum 31. Dezember 2021 belief sich der Nettovermögenswert der Beratungstochter von Julius Bär in Moskau derweil auf 0,4 Millionen Franken. Die Gruppe reduziere ihre lokalen Aktivitäten und gewährleiste gleichzeitig die Sicherheit der eigenen Mitarbeiter, heisst es weiter.

Zudem habe die Bank 2 Millionen Franken an das Schweizerische Rote Kreuz in Moldawien und Polen gespendet. "Ich glaube, ich spreche für alle meine Kolleginnen und Kollegen bei Julius Bär, wenn ich meine Trauer und meine Sorge um die Betroffenen dieses entsetzlichen Angriffs zum Ausdruck bringe", wurde CEO Philip Rickenbacher in der Meldung zitiert.

Julius-Bär-Chef Rickenbacher verdient 2021 etwas mehr

Der Chef des Vermögensverwalters Julius Bär, Philipp Rickenbacher, hat im Geschäftsjahr 2021 wieder mehr verdient. Der Lohn des CEOs beläuft sich auf 6,53 Millionen Franken gegenüber 5,89 Millionen im Vorjahr.

Der Lohn Rickenbachers setzt sich zusammen aus dem Basissalär von 1,50 Millionen Franken, Beiträgen in die Pensionskasse in Höhe von 0,53 Millionen sowie variablen Entschädigungen im Umfang von 4,50 Millionen, wie aus dem am Montag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung verdienten insgesamt 35,47 Millionen Franken gegenüber 32,05 Millionen im Vorjahr. Und auch die Verwaltungsräte erhielten für das Geschäftsjahr 2021 wieder etwas mehr Lohn: Dieser stieg auf 3,91 Millionen Franken von 3,76 Franken im Vorjahr. Dabei verdiente Präsident Romeo Lacher mit 1,12 Millionen Franken am meisten.

Julius Bär stösst 2021 einen Drittel weniger CO2 aus

Die Julius-Bär-Gruppe hat 2021 ihren bisher höchsten Jahresgewinn erzielt. Auch bei der Nachhaltigkeit hat das Unternehmen vorwärts gemacht und die CO2-Emissionen deutlich gesenkt.

Im Geschäftsjahr 2021 emittierte die Vermögensverwaltungsbank über alle 3 Scopes hinweg 5,9 Tonnen CO2, wie es im am Montag veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht heisst. Damit senkte Julius Bär die Emissionen gegenüber dem Vorjahr um rund einen Drittel. Diese lagen 2019 lagen noch bei über 20 Tonnen.

Dabei habe die Coronakrise geholfen, den CO2-Austoss zu senken. Dank geschlossenen Büros und weniger Geschäftsreisen verursachte die Bank weniger Treibhausgase. Aber auch den Umstieg auf erneuerbaren Strom sowie den Kauf von Energieattribut-Zertifikaten halfen bei der Reduktion.

Während die Emissionen im Scope 2 um rund drei Viertel zurückgingen, verzeichnen Scope 1 und 3 leicht steigende Werte. Bis 2030 will der Vermögensverwalter das Netto-Null-Ziel im eigenen und bis 2050 im gesamten Betrieb erreichen.

Umstieg auf Biogas

Im Gegensatz dazu blieb der Energieverbrauch des Konzerns stabil, heisst es weiter. Alle Schweizer Standorte würden mit 100 Prozent erneuerbarem Strom bewirtschaftet werden. 2022 plant Julius Bär zudem den Umstieg auf Biogas.

Der Wasserverbrauch wurde im vergangenen Geschäftsjahr um 17 Prozent reduziert und es fiel rund 10 Prozent weniger Abfall an. Dagegen stieg der Papierverbrauch im Vergleich zum Krisenjahr 2020 um rund 60 Prozent.

Der Frauenanteil der rund 7000 Mitarbeitern ist im Geschäftsjahr 2021 mit 42,4 Prozent stabil geblieben. Auch in der Geschäftsleitung blieb der Anteil mit 11 Prozent und im Verwaltungsrat mit 40 Prozent gleich. In Managementpositionen sind mit 28,5 Prozent etwas mehr Frauen beschäftigt als noch vor einem Jahr. Bis 2023 soll dieser Anteil auf 30 Prozent steigen.

Die Julius Bär-Aktien notiert an der SIX zeitweise 0,60 Prozent fester bei 53,40 Franken.

Zürich (awp)