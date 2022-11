Interview IG Bank x finanzen.ch mit CEO Fouad Bajjali

Erfolgreiche Trader wissen, dass eine umfangreiche Vorbereitung, harte Arbeit und fundiertes Wissen einen positiven Einfluss auf ihre Handelsergebnisse haben. Angesichts der rekordverdächtigen Marktvolatilität ist die Nachfrage nach Marktnachrichten und Echtzeit-Marktdaten, die auf einer optimierten Plattform bereitgestellt werden, besonders gross. Ausserdem haben wir in letzter Zeit einen starken Anstieg bei der Nutzung unserer Lerninhalte und Onlinekurse der IG Academy vermerkt.

Marktvolatilität birgt sowohl Chancen als auch Risiken. Wie kann ein Broker die Trader in dieser entscheidenden Phase unterstützen?

Erfolgreiche Privatanleger erwarten eine effiziente und zuverlässige Plattform, die sie mit Chart-Tools, Trading-Ideen, Nachrichten, Analysen, Signalen und Alarmen unterstützt. Das ist besonders wichtig in Zeiten erhöhter Volatilität. IG Bank bietet Tradern auch Zugriff zum Kundensentiment, das die Stimmungen bei den IG-Kunden widerspiegelt, aber auch Handelsanalysen, um ihre Performance zu analysieren und zu erkennen, wie sie Fehler minimieren und auf Erfolge aufbauen können.

Haben Sie bei den Tradern ein verstärktes Interesse an bestimmten Anlageklassen bemerkt? Mit aktuellen Ereignissen ändern sich die Interessen der Trader. Beispielsweise haben der Krieg in der Ukraine und die darauf folgenden Sanktionen zu einem erhöhten Interesse an Rohstoffen wie Öl und Gas geführt. Steigende Zinssätze haben das Interesse an bestimmten Währungen, insbesondere dem US-Dollar, erhöht. Es gibt aber immer Trader, die unabhängig von den Trends bestimmte Anlageklassen bevorzugen. Aus diesem Grund erstellen wir tägliche Updates für die wichtigsten Anlageklassen wie Indizes, Forex und Rohstoffe.

Wie können Trader vermeiden, bei so vielen Anlageklassen, mit Nachrichten und Informationen überfordert zu werden? Die relevanten Informationen werden Sie traditionellen Nachrichtenquellen nicht entnehmen können, da sie dort untergehen. Unsere Analysten arbeiten rund um die Uhr, um aktuelle Ideen, Artikel, Blogs und Videos bereitzustellen, damit Trader nicht nur Informationen zu den neuesten Kursen haben, sondern auch über die Auswirkungen auf den Handel Bescheid wissen - einschliesslich möglicher Handelschancen und Risiken. So haben wir zum Beispiel die neusten Trading-Nachrichten und Daten aus dem asiatisch-pazifischen Raum bereits vor Öffnung der europäischen Märkte auf unserer Website. So können Trader potenzielle Auswirkungen abschätzen und sich auf die Öffnung der Märkte in der Schweiz und in Deutschland vorbereiten.

Wo erwarten Sie in Zukunft die grössten Veränderungen in der Nachfrage von Tradern?

Wir sind uns bewusst, dass Kunden die Verfügbarkeit einer marktbasierten Handelsausbildung sehr schätzen. Dieser Trend wird voraussichtlich anhalten. Die letzten Jahre, mit Covid und jetzt mit der Inflation, haben gezeigt, dass das Schlimmste passieren kann. Dennoch bietet der Markt immer noch Chancen für Trader, die sich entsprechend informieren und so die Risiken minimieren.

Fouad Bajjali

Fouad Bajjali ist CEO der IG Bank S.A. und Leiter der Schweizer Niederlassungen in Genf und Zürich. Die Genfer Niederlassung wurde im Oktober 2014 von der IG Group eröffnet. Als CEO von IG Prime verantwortet Herr Bajjali ferner das globale institutionelle Kundengeschäft und die Prime Brokerage-Lösungen.

Fouad Bajjali ist seit über 15 Jahren in mehreren leitenden Positionen bei der IG Group tätig, darunter als Generaldirektor von IG Madrid und Business Development Manager von IG Singapore. Er besitzt einen BA-Abschluss (Hons) in International Business der European Business School.