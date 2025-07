HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) Aktie News: HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) gewinnt am Mittag an Boden

Im SIX SX-Handel gewannen die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Papiere um 12:28 Uhr 5,0 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 16'594 Punkten notiert. In der Spitze gewann die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie bis auf 1,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 1,63 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 19'533 HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 8,48 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie ist somit 401,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,19 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 88,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

