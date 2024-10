Holcim Aktie News: Holcim verzeichnet am Freitagmittag kaum Ausschläge

Mit einem Wert von 84,58 CHF bewegte sich die Holcim-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 12'318 Punkten tendiert. Bei 84,76 CHF erreichte die Holcim-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Holcim-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 84,00 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,20 CHF. Zuletzt wechselten 170'263 Holcim-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 85,58 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,18 Prozent hinzugewinnen. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 54,34 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Holcim-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,97 CHF aus. Holcim gewährte am 02.03.2018 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2017 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -5,21 CHF. Ein Jahr zuvor waren -5,21 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6.70 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Holcim 6.70 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Holcim am 28.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 20.02.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,88 CHF je Holcim-Aktie.

Redaktion finanzen.ch