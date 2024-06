Holcim Aktie News: Holcim am Dienstagnachmittag höher

Um 04:28 Uhr ging es für das Holcim-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 80,96 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 12'009 Punkten tendiert. Die Holcim-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 81,28 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,00 CHF. Der Tagesumsatz der Holcim-Aktie belief sich zuletzt auf 305'670 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.06.2024 auf bis zu 82,44 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,83 Prozent könnte die Holcim-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 54,34 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Derzeit notiert die Holcim-Aktie damit 48,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Holcim-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,94 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Holcim 2,80 CHF aus. Am 02.03.2018 hat Holcim in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2017 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -5,21 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -5,21 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 6.70 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.70 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Holcim wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Holcim-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 5,90 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch