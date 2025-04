Henkel-Aktie steigt: Henkel beschleunigt Verkauf von Handelsmarken in Nordamerika

Die Vereinbarung über den Verkauf des Geschäfts an ein Tochterunternehmen von First Quality Enterprises LLC mit Sitz in Great Neck, New York, wurde im Februar 2025 unterzeichnet und die Transaktion konnte laut Henkel zum 1. April 2025 abgeschlossen werden.

Die Henkel-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 0,90 Prozent im Minus bei 65,70 Euro.

DOW JONES