Gute Stimmung in New York: Am Nachmittag Gewinne im S&P 500

Am Freitag steigt der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE um 0.35 Prozent auf 6’162.74 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 47.025 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.190 Prozent auf 6’152.69 Punkte an der Kurstafel, nach 6’141.02 Punkten am Vortag.

Bei 6’150.70 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’187.68 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der S&P 500 bereits um 3.23 Prozent zu. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 27.05.2025, den Wert von 5’921.54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.03.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5’693.31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.06.2024, notierte der S&P 500 bei 5’482.87 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 5.01 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6’187.68 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Nike (+ 15.33 Prozent auf 72.13 USD), Equinix (+ 5.09 Prozent auf 783.50 USD), Boeing (+ 4.24 Prozent auf 211.16 USD), Carnival (+ 3.92 Prozent auf 27.20 USD) und Howmet Aerospace (+ 3.57 Prozent auf 183.16 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Enphase Energy (-8.16 Prozent auf 39.49 USD), Coinbase (-6.10 Prozent auf 352.19 USD), Newmont (-4.22 Prozent auf 56.69 USD), Palantir (-3.22 Prozent auf 139.60 USD) und Incyte (-2.72 Prozent auf 68.89 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 22’855’657 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.214 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 1’200.00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der First Republic Bank-Aktie an.

