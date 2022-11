Gesamte Netflix-Beteiligung veräussert: So sieht Bill Ackmans Depot im zweiten Quartal aus

A A

Hedgefondsmanager Bill Ackman hat ein übersichtliches Depot. Eine Position hat er sogar schon nach nur einem Quartal wieder vollständig verkauft.

Im zweiten Quartal 2022 hat Bill Ackman, Börsenexperte und Fondsmanager bei Pershing Square Capital, einige Änderungen in seinem Depot vorgenommen. Besonders auffällig: Nachdem Netflix -Aktien noch im ersten Jahresviertel neu hinzukamen und über elf Prozent des Portfolios ausmachten, ist die Aktie des Streamingdienstes nun nicht mehr im Depot zu finden. Ein Blick auf das sogenannte 13F-Formular, das das Unternehmen regelmässig bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC einreichen muss, lässt ebendiese Veränderungen im Detail erkennen. Das Formular weist aus, wie gross die Beteiligungen von Pershing Square Capital Management an den im Depot enthaltenen Unternehmen sind. Im Ranking sind die Aktieninvestments des Ackman-Unternehmens im zweiten Quartal 2022 aufgeführt. Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times