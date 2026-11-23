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23.11.2026 13:12:48
Genworth Financial Names Jerome Upton CEO As Thomas McInerney Steps Down
(RTTNews) - Genworth Financial Inc. (GNW), a U.S.-based insurance holding company, on Monday announced that Thomas McInerney has stepped down as President and Chief Executive Officer and a member of its Board of Directors to focus on his health.
The company has appointed Jerome Upton as its new President and CEO and as a member of the Board.
Upton will continue serving as Chief Financial Officer through December 31.
Angela Simmons is still expected to assume the CFO role effective January 1, 2027.
McInerney's departure comes a few weeks earlier than previously planned. McInerney led the company for 14 years.
In the pre-market trading, Genworth Financial is 2.24% higher at $7.75 on the New York Stock Exchange.
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