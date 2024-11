GameStop-Aktie legt nach tagelanger Rally Pause ein: Was steckt hinter den Kursaufschlägen?

• GameStop-Aktie im Rally-Modus• Auslöser dürfte der Wahlsieg von Donald Trump sein• CEO Ryan Cohen ist ein lautstarker Trump-Unterstützer

Am Montag kletterte die Aktie von GameStop um 9,57 Prozent und schloss bei 27,26 Dollar. Damit ging es laut "MarketWatch" für das Papier des Videospielhändlers nun bereits fünf Sitzungen in Folge aufwärts - das sei die längste Gewinnsträhne seit einer siebentägigen Serie, die am 16. Juli endete. Allerdings fand die jüngste Rally heute ein Ende, denn der an der NYSE gelistete Titel verlor letztlich 1,61 Prozent auf 26,82 US-Dollar.

Insgesamt verzeichnete die GameStop-Aktie in den letzten fünf Sitzungen ein Plus von 22,1 Prozent. Bemerkenswert ist dabei, dass es von Seiten des Unternehmens keine Ankündigungen gab.

Trump-Rally

Anscheinend sind die jüngsten Kursgewinne darauf zurückzuführen, dass Donald Trump der nächste Präsident der USA wird. Dafür spricht nicht nur der Zeitpunkt, zu dem die Rally einsetzte, sondern auch das deutlich gestiegene Handelsvolumen. Wie "Independent" berichtet, wurden seit der Wahl Trumps mehr als 15,7 Millionen GameStop-Aktien gehandelt, was nahezu einer Verdoppelung des durchschnittlichen Volumens von 8,2 Millionen entspreche.

Zudem ist GameStop-CEO Ryan Cohen ein erklärter Anhänger des Republikaners. Wenige Tage nach dem gescheiterten Attentatsversuch auf Trump vom 13. Juli schrieb er beispielsweise in einem Post auf dem Kurznachrichtendienst X immer wieder Trumps Namen.

TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP TRUMP

TRUMP… - Ryan Cohen (@ryancohen) July 17, 2024

Auch nach dem klaren Sieg von Donald Trump drückte Cohen deutlich seine Freude über den Wahlausgang aus und schrieb auf X "God bless America".

God bless America! - Ryan Cohen (@ryancohen) November 6, 2024

Dass sich der GameStop-Kurs losgelöst von konkreten Unternehmensnachrichten und nur dank Spekulationen bewegt ist dabei nichts neues, schliesslich ist GameStop der Inbegriff einer Meme-Aktie.

Redaktion finanzen.ch