Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind

Zum Handelsende sprang der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.99 Prozent auf 2’254.22 Punkte an. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.003 Prozent auf 2’232.08 Punkte an der Kurstafel, nach 2’232.02 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2’257.01 Punkte, das Tagestief hingegen 2’232.08 Zähler.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 0.067 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2025, wurde der ATX Prime auf 2’196.72 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 17.04.2025, wurde der ATX Prime auf 1’974.73 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2024, lag der ATX Prime bei 1’841.87 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 23.46 Prozent zu. Das ATX Prime-Jahreshoch steht derzeit bei 2’266.86 Punkten. Bei 1’745.07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 5.68 Prozent auf 21.40 EUR), Marinomed Biotech (+ 3.09 Prozent auf 20.00 EUR), Andritz (+ 3.04 Prozent auf 64.40 EUR), Frequentis (+ 2.90 Prozent auf 49.60 EUR) und Wolford (+ 2.86 Prozent auf 3.60 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Semperit (-3.13 Prozent auf 13.00 EUR), Addiko Bank (-2.22 Prozent auf 22.00 EUR), Österreichische Post (-0.66 Prozent auf 30.30 EUR), ZUMTOBEL (-0.61 Prozent auf 4.90 EUR) und Polytec (-0.60 Prozent auf 3.32 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 358’595 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 28.896 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Mit 9.52 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch