Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime letztendlich stärker

Zum Handelsende kletterte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0.93 Prozent auf 2’209.50 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.008 Prozent auf 2’188.95 Punkte an der Kurstafel, nach 2’189.12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2’188.95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’211.86 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.05.2025, stand der ATX Prime bei 2’233.25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der ATX Prime mit 2’160.65 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1’774.85 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21.01 Prozent aufwärts. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2’245.18 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’745.07 Zählern.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Rosenbauer (+ 3.41 Prozent auf 42.50 EUR), Erste Group Bank (+ 3.03 Prozent auf 73.00 EUR), CA Immobilien (+ 2.13 Prozent auf 23.94 EUR), Lenzing (+ 2.05 Prozent auf 27.40 EUR) und CPI Europe (+ 1.79 Prozent auf 18.19 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Semperit (-3.60 Prozent auf 13.40 EUR), Frequentis (-2.76 Prozent auf 49.40 EUR), PORR (-2.10 Prozent auf 27.95 EUR), STRABAG SE (-1.53 Prozent auf 77.30 EUR) und UNIQA Insurance (-0.84 Prozent auf 11.80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 384’013 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 27.499 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch