Fans warten gespannt auf Cybertruck: Das verrät der VIN-Decoder über Teslas Elektro-Pickup

• Tesla-Fans warten gespannt auf den Cybertruck• Offizielles Dokument verrät Details zum Antrieb und Gewicht• Hinweise auf Beginn der Massenproduktion

Bereits im November 2019 stellte Tesla seinen Cybertruck vor, der mit einem ungewöhnlichen Design für Aufsehen sorgte. Ursprünglich hätte die Produktion schon 2021 starten sollen, doch es kam immer wieder zu Verzögerungen, weshalb auch das Release-Datum mehrfach verschoben wurde. Inzwischen haben einige Konkurrenten eigene Elektro-Pickups auf den Markt gebracht, während in Bezug auf den Cybertruck noch so manche Fragen offen sind.

Doch wie CNN berichtet, wurde kürzlich auf einem Cybertruck-Forum ein Dokument entdeckt, das von der bundesstaatlichen National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) online gestellt wurde und bei dem es sich um einen Decoder für die Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) handelt. Eine solche VIN - bestehend aus einer Zeichenfolge von 14 Ziffern und Buchstaben - muss in den USA an jedem verkauften Personenkraftfahrzeug angebracht sein, um das spezifische Kraftfahrzeug und bestimmte Details seiner Baugruppe zu identifizieren. Mittels eines VIN-Decoders, den Hersteller den Aufsichtsbehörden mitteilen, wird erklärt, was die Ziffern und Buchstaben bedeuten.

Ein VIN-Decoder kann somit viel über die Pläne eines Autoherstellers offenbaren. Im Fall des Cybertrucks verrät er, dass Tesla wahrscheinlich keine Version mit Zweiradantrieb plant, zumindest nicht im ersten Modelljahr. Auch die Konkurrenten Ford und Rivian bieten ihre Trucks nicht in einer Version mit Zweiradantrieb an.

Ein Cybertruck mit Zweiradantrieb wäre vermutlich günstiger als Versionen mit Allradantrieb. Dass Tesla nun aber wahrscheinlich darauf verzichtet, eine solche billigere Version anzubieten, könnte damit zusammenhängen, dass der Konzern offenbar Schwierigkeiten hat, den Cybertruck profitabel herzustellen: "Ich möchte betonen, dass es eine grosse Herausforderung werden wird, mit dem Cybertruck eine Massenproduktion zu erreichen und dann einen positiven Cashflow mit dem Cybertruck zu erzielen", verriet Musk bei einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalsergebnisse. Dies ist umso Bedeutsamer, da Tesla mit dem Cybertruck in einen wettbewerbsintensiven Markt eindringen wird, auf dem Konkurrenten wie Rivian mit seinem R1T, General Motors mit seinem Hummer EV Pickup und Ford mit seinem F-150 Lightning bereits aktiv sind.

Aus der VIN lassen sich auch Informationen zum zulässige Gesamtgewicht (Gross Vehicle Weight Rating - GVWR) entnehmen. So geht aus dem Decoder hervor, dass der niedrigste aufgeführte Gewichtsbereich für einen Cybertruck inklusive Insassen und Ladung zwischen 8'001 und 9'000 Pfund (rund 3'600 bis 4'100 Kilogramm) liegt. Das ist laut CNN ein ähnliches Niveau wie bei den Konkurrenzmodellen Ford F-150 Lightning oder Rivian R1T. Grundsätzlich seien Elektro-Trucks aufgrund ihrer schweren Batteriepakete schwerer als benzinbetriebene Trucks, dies erhöht ihr zulässiges Gesamtgewicht um bis zu 2'000 Pfund.

Die zahlreichen Verzögerungen hängen wohl auch mit schwerwiegenden Designfehlern beim Prototypen des futuristisch aussehenden E-Pickups zusammen. So beinhalteten die im Mai dem Handelsblatt zugespielten Tesla Files auch einen Bericht, der auf den 25. Januar 2022 datiert ist und aus dem hervorgeht, dass der Cybertruck noch zu laut sei, es Schwierigkeiten beim Handling, der Federung und den Bremsen gäbe, und völlig dicht sei er auch nicht.

Doch inzwischen gibt es Hoffnung für die wartenden Tesla-Fans: So verkündete der US-Konzern am 15. Juli dieses Jahres, dass der erste Cybertruck in der Gigafactory Texas gebaut wurde. Kürzlich aufgetauchte Drohnenbilder könnten nun auch auf den Beginn der Massenproduktion des E-Trucks hinweisen.

Big News at Giga Texas on this 6 Oct 2023! If you are a short term analysts looking to fill a spreadsheet, or someone looking for a flashy new Cybertruck on the outbound lot, you just won't understand the milestone these images represent. Hint, we have never seen this many… pic.twitter.com/rvOCaLP8fR