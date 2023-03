Ex-Roche-CEO Schwan nun Verwaltungsratspräsident: Darum dürfte die Roche-Inhaberfamilie die Neubesetzung begrüssen

• Schwan gibt CEO-Posten auf• Neuer Verwaltungsratspräsident• "Natürlicher Zustand" wiederhergestellt

Severin Schwan: Langjährige Karriere bei Roche

Bereits seit 1993 ist Severin Schwan beim Pharmaschwergewicht Roche tätig. Arbeitete der gebürtige Tiroler anfangs noch im Bereich Corporate Finance in der Basler Niederlassung, führte ihn seine Karriere über die Jahre an verschiedene Standorte und Aufgabengebiete. Nachdem Schwan 2006 dann die Rolle des Chief Executive Officer der Sparte Roche Diagnostics erhielt, führt er den gesamten Konzern seit 2008. 2013 erhielt der Wirtschafts- und Rechtswissenschaftler dann einen Platz im Verwaltungsrat der Roche Holding.

Neue Rolle für Schwan

Nach der Generalversammlung am 14. März kommt nun eine neue Rolle auf den 55-Jährigen zu. Mit Zustimmung der Aktionäre legte Schwan sein Amt nieder, um Verwaltungsratspräsident des SMI-Konzerns zu werden. Damit löste er Christoph Franz ab, der das Amt neun Jahre lang bekleidete. "Es war für mich eine besondere Ehre und Freude, über viele Jahre für dieses einzigartige Unternehmen tätig sein zu dürfen", äusserte sich Schwans Vorgänger laut einer Pressemitteilung. "Die langfristige Orientierung der Eigentümerfamilie motiviert den Verwaltungsrat und die Konzernleitung, konsequent in Spitzenforschung zu investieren, damit das Unternehmen auch weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit der Menschen leisten kann."

Thomas Schinecker rückt als CEO nach

Neuer CEO der Gruppe ist nach Schwans Abgang Thomas Schinecker, der dem Unternehmen seit 2003 die Treue schwört und in den letzten Jahren bereits einige leitende Funktionen einnahm. Bis Dezember 2022 stand er an der Spitze von Roche Diagnostics, noch bis zum vergangenen Monat war er Interims-Chef von Roche Pharmaceuticals.

Schwan blickte laut Pressemitteilung zufrieden auf seine Zeit als Roche-CEO zurück. "Insgesamt haben wir im vergangenen Jahr gute Ergebnisse erzielt; das Basisgeschäft der Division Diagnostics und unsere neueren Medikamente sind weiter stark gewachsen", so der neue Verwaltungsratspräsident. Auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Schinecker freue er sich bereits.

Roche-Erben dürften Grund zur Freude haben

Dass Schwan nun statt dem Führungsposten die Leitung des Verwaltungsrats innehat, ist Dieter Bachmann von der "Neuen Zürcher Zeitung" zufolge als Wiederherstellung des "natürlichen Zustands" zu sehen. So dürften die Nachkommen des 1920 verstorbenen Firmengründers Fritz Hoffmann-La Roche es bevorzugen, dass ein langjähriger Konzernchef nun den Verwaltungsrat leitet - und das Vorgehen seines Nachfolgers beäugt. Schwans Vorgänger als Verwaltungsratspräsident Franz war vor seiner Amtszeit nämlich nicht im Konzern tätig. Als neuer Präsident dürfte der Ex-CEO das Vertrauen der Mehrheitsaktionäre aber bereits erhalten haben, so das Blatt. Auch in die Abläufe im Unternehmen müsse er nicht mehr eingearbeitet werden - möglicherweise sehr zur Freude der Familien Hoffmann und Oeri.

Roche-Aktie unter Druck - neue Chance?

Die Genussscheine der Basler könnten neue Impulse derweil gut gebrauchen. Im vergangenen Jahr verbilligte sich das Papier im Schweizer Handel von 379,10 Franken um 23,37 Prozent auf 290,50 Franken. Und auch seit Jahresbeginn wurde ein Minus von 9,5 Prozent verbucht. Zuletzt wurden die Papiere an der SIX noch bei 262,70 Franken gehandelt (Schlusskurs vom 21. März 2023). Ob die Verschiebung Schwans in den Verwaltungsrat und Schineckers Nachrücken als CEO der gebeutelten Roche-Aktie wieder Antrieb verleihen, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.ch