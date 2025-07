Erste Schätzungen: Mahindra Mahindra Financial Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mahindra Mahindra Financial Services präsentiert in der voraussichtlich am 22.07.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mahindra Mahindra Financial Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,40 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,92 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 22,21 Milliarden INR aus – eine Minderung von 49,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mahindra Mahindra Financial Services einen Umsatz von 43,55 Milliarden INR eingefahren.

Insgesamt erwarten 32 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 20,99 INR je Aktie, gegenüber 17,82 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 27 Analysten durchschnittlich auf 96,14 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 186,11 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

