EQS-News: Energy Group gründet deutsche Tochtergesellschaft EnergyOnSite GmbH: Chancen bei Energiespeicher in der DACH-Region schneller nutzen

Energy Group gründet deutsche Tochtergesellschaft EnergyOnSite GmbH: Chancen bei Energiespeicher in der DACH-Region schneller nutzen S. Angelo di Piove di Sacco (PD), 22. Juli 2025 – Energy S.p.A., ein italienisches Unternehmen, das an der Euronext Growth Milan notiert ist, (ISIN-Code IT0005500712, Ticker ENY), Muttergesellschaft der Energy Group, einem Hersteller von Komplettsystemen, führenden Anbieter von BESS (Battery Energy Storage System) sowie Cloud- und Engineering-Dienstleistungen, gibt bekannt, dass mit der EnergyOnSite GmbH eine neue deutsche Tochtergesellschaft gegründet wurde. Die Gründung des neuen Unternehmens zielt darauf ab, den DACH-Raum (Deutschland, Österreich und Schweiz) auf strukturierte und strategische Weise zu betreuen und die bedeutenden Wachstumschancen zu nutzen, die ein schnell expandierender Markt bietet, insbesondere der deutsche Markt, der sich als einer der attraktivsten in Europa für die Verbreitung von Speichersystemen sowohl im gewerblichen und industriellen (C&I) Segment als auch im Netzmassstab bestätigt hat. Unter den verschiedenen Regionen Deutschlands sticht der Raum München aufgrund seiner wirtschaftlichen, infrastrukturellen und technologischen Bedeutung hervor und stellt die vorteilhafteste Wahl für den Standort des Hauptsitzes des neuen Unternehmens und den Start der Aktivitäten auf dem DACH-Markt dar. Das neu gegründete Unternehmen wird bei der Geschäftsführung durch die Führungs- und Betriebsstruktur eines Unternehmens der Energy Group, EnergyOnSite S.r.l., mit Sitz in Sterzing unterstützt, das aus einem Team deutschsprachiger Mitarbeiter besteht, die über spezifisches Fachwissen in der Planung und Installation von Energiemanagementsystemen (Speicherung, Steuerung und Speichermanagement) verfügen. „Die Eröffnung unseres ersten Unternehmens in Deutschland ist ein strategischer Schritt für das internationale Wachstum der Energy Group“, sagte Davide Tinazzi, CEO der Energy Group. „Der DACH-Markt bietet heute besonders günstige Bedingungen für die Entwicklung fortschrittlicher Energiespeicherlösungen, dank eines fortschrittlichen regulatorischen Umfelds, einer starken industriellen Nachfrage und einer zunehmenden Fokussierung auf die Energiewende . Mit dieser Massnahme wollen wir unsere direkte Präsenz in einem für die Branche wichtigen Gebiet stärken, die bereits innerhalb der Gruppe konsolidierten Kompetenzen ausbauen und die Grundlagen für ein langfristiges Wachstum schaffen.“ *** Die Energy Gruppe ist ein Hersteller von Komplettsystemen und führend in der BESS-Technologie (Battery Energy Storage System) für den privaten Gebrauch und für Grossanwendungen sowie ein Anbieter von Cloud- und Engineering-Dienstleistungen auf dem italienischen und europäischen Markt. Die Gruppe geht aus der Energy S.p.A. hervor, die 2013 von Davide Tinazzi, Andrea Taffurelli und Massimiliano Ghirlanda gegründet wurde und seit dem 1. August 2022 an der Euronext Growth Mailand der italienischen Börse notiert ist (ISIN Code IT0005500712, Ticker ENY), zu der 2023 die EnergyInCloud Srl und 2024 die Enermore Srl hinzugekommen sind. Energy hat bis heute mehr als 65.000 Systeme allein in Italien verkauft und installiert, wobei der Schwerpunkt auf den Märkten für Privathaushalte, Gewerbe, Industrie, Versorgungsunternehmen und Elektromobilität liegt. Im Geschäftsjahr 2024 wurde eine Umsatz von 37,2 Millionen Euro und ein Betriebsergebnis von -17,6 Millionen Euro erzielt. www.energyspa.com Kontakt Unternehmen

Energy S.p.A.

Ing. Davide Tinazzi

Tel. +39 049 2701296

investor@energysynt.com IR- & Pressekontakt Deutschland

Fabian Lorenz

Tel. +49 221 / 29831588,

lorenz@florenz-kommunikation.de IR & Corporate Media Relations Advisors International

TWIN

Federico Bagatella | Tel. +39 331 8007258

Giorgia Fenaroli | Tel. +39 334 2208486

energy@twin.services

