EQS-News: Deutsche EuroShop mit erfolgreicher Hauptversammlung

Deutsche EuroShop mit erfolgreicher Hauptversammlung



Dividende 2,65€ je Aktie beschlossen

Aktionäre stimmen allen Tagesordnungspunkten zu

Wechsel im Aufsichtsrat

Hamburg, 27. Juni 2025 – Die ordentliche Hauptversammlung der Deutsche EuroShop AG hat heute allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zugestimmt. Die Präsenz lag bei rund 88,8 % des Grundkapitals. Die Aktionärinnen und Aktionäre beschlossen unter anderem die Ausschüttung einer Dividende von 2,65€ je Aktie für das Geschäftsjahr 2024. Die Zahlung erfolgt in Höhe von 2,34€ je Aktie aus dem steuerlichen Einlagekonto gemäß §27 KStG. Lediglich 0,31€ je Aktie unterliegen dem Kapitalertragsteuerabzug. Die Hauptversammlung hat zudem zwei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat gewählt. Für Frau Lemara Grant, die ihr Mandat mit Ablauf der heutigen Versammlung niedergelegt hat, wurde Todd Liker in das Gremium gewählt. Herr Liker ist in den USA ansässig und Managing Director sowie Co-Portfolio Manager bei Oaktree Capital Management L.P., wo er den Fonds mit Beteiligungen an der Deutsche EuroShop als Co-Head leitet und das Immobilien-Team in New York führt. Ebenfalls neu im Aufsichtsrat ist Peter M. Ballon. Der Kanadier war bis 2024 Global Head of Real Estate bei CPP Investments und verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Erfahrung im Aufbau und in der Steuerung globaler Immobilienportfolios. Herr Ballon soll neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats werden. Mit dem heutigen Tag endete zudem die Amtszeit von Reiner Strecker, der das Gremium 13 Jahre lang leitete und die Entwicklung der Deutsche EuroShop in einer Phase strategischer Neuausrichtung entscheidend mitprägte. In seine Amtszeit fielen wesentliche Meilensteine der Unternehmensgeschichte – darunter die Kapitalerhöhungen 2012, 2017 und 2023, der Erwerb sowie die strategische Weiterentwicklung mehrerer Center. Vorstand und Aufsichtsrat würdigten seine unternehmerische Weitsicht, Integrität und Verbundenheit mit der Gesellschaft. Vorstand Hans-Peter Kneip erklärte: „Unsere Hauptversammlung steht in diesem Jahr für Kontinuität und Erneuerung zugleich. Wir danken Reiner Strecker und Lemara Grant für ihren langjährigen Einsatz und heißen Todd Liker und Peter M. Ballon herzlich willkommen. Mit ihrer internationalen Expertise und langjährigen Führungserfahrung setzen wir auf eine starke Grundlage für die weitere Entwicklung der Deutsche EuroShop.“

Deutsche EuroShop – Die Shoppingcenter-AG Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.

