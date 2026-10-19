Fabasoft Aktie 814216 / AT0000785407
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19.10.2026 10:01:11
EQS-CMS: Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fabasoft AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschliesslich 16. Oktober 2026 hat die Fabasoft AG insgesamt 13.116 Aktien erworben:
Der Erwerb der Aktien der Fabasoft AG erfolgte ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie der Tradegate Berlin Stock Exchange (Tradegate) durch eine von der Fabasoft AG beauftragte Bank. Diese führt den Rückkauf in Anwendung der Safe-Harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch.
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026 II seit dem 5. Oktober 2026 bis einschliesslich 16. Oktober 2026 erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 25.162 Aktien.
Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäss Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Fabasoft AG www.fabasoft.com im Bereich Investoren / Kapitalmassnahmen / Aktienrückkaufprogramm 2026 II unter https://www.fabasoft.com/de/aktienrueckkaufprogramm-2026-II veröffentlicht.
Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)
19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fabasoft AG
|Honauerstrasse 4
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.fabasoft.com
|LEI Code:
|391200WHND7OZEFNNL77
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2417908 19.10.2026 CET/CEST
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