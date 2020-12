Die richtige ETF-Auswahl: Synthetisch vs. physisch und wie Investoren die US-Quellensteuer auf Dividenden vermeiden können

ETFs sind unter Investoren sehr beliebt, gerade amerikanische Indexfonds bieten rentable Anlagemöglichkeiten. Doch viele fragen sich, ob physische oder synthetische Indexfonds die bessere Wahl sind und wie sie die US Quellensteuer auf den Dividenden vermeiden können.

Bitte beachten: Diese Information richtet sich ausschliesslich an Unternehmen, Berater und professionelle Anleger.

Passive Indexfonds erfreuen sich wegen ihrer Einfachheit und geringen Kosten grosser Beliebtheit. ETFs können einen Börsenindex auf zwei verschiedene Arten nachbilden: physisch oder synthetisch. Physische ETFs investieren direkt in die Werte, die der Index enthält. Synthetische Fonds garantieren wiederum die Indexrendite mit einem Tauschgeschäft. Doch welche der beiden Arten ist für Sie als Anleger rentabler? Wie kann die beste Lösung für Ihr Investment aussehen? Börsenprofi Nima Pouyan von Invesco wird im B2B-Seminar am 10. Dezember diese und viele andere Fragen für Sie beantworten. Ausserdem wird er die Replikationskosten thematisieren.

ETFs sind zwar kostengünstig, doch Anleger müssen trotzdem den Steueraspekt bei einer Investition in die passiven Indexfonds beachten: Das Domizil des ETF kann aus steuerlichen Gründen einen Einfluss auf die Rendite des Anlageproduktes haben. Nima Pouyan erklärt im Seminar am 10. Dezember praxisnah anhand des S&P500 drei verschiedene Modelle für die Outperformance und zeigt Ihnen, wie Sie die US-Quellensteuer auf den Dividenden vermeiden können.

» Jetzt zum B2B-Seminar am 10. Dezember anmelden!

Der Börsenprofi geht dabei besonders auf den S&P600 sowie den MSCI World und ihre Performance ein. Erfahren Sie ausserdem, wie sich die Gesamtkosten von swapbasierten ETFs zusammensetzen, welche Rolle die Haltedauer dabei spielt und welche Auswirkungen die Transaktionssteuern haben können.

Nima Pouyan gibt Ihnen im Seminar exklusive Einblicke für Ihr ETF-Portfolio. Ausserdem zeigt er Ihnen wertvolle Tipps und Tricks, wie Sie die US-Quellensteuer vermeiden und somit mehr Dividente generieren können. Melden Sie sich jetzt an und nehmen Sie bequem von Ihrem Tablet, Ihrem Pc, Ihrem Mac oder Ihrem Smartphone an diesem Live-Event teil!

Ihr Experte im Online-Seminar

Nima Pouyan (CFTe) ist seit 2017 Head of Switzerland & Liechtenstein ETF bei Invesco. In seiner Funktion ist er für die Geschäftsentwicklung von ETF in der Schweiz und in Liechtenstein verantwortlich und arbeitet mit Banken, Vermögensverwaltern, Family Offices, Ermessensmanagern und institutionellen Anlegern aus den Bereichen Versicherungen und Unternehmen zusammen Sektoren. Zuvor war Nima Pouyan Vice President für Passive Investment Sales in der Schweiz und im Nahen Osten bei der Deutschen Bank. Davor hatte er leitende Positionen bei DWS und Deutsche Bank Wealth Management inne.