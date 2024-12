Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 16,77 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 20'297 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 16,83 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 16,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1'743'588 Deutsche Bank-Aktien gehandelt.

Am 26.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,01 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 1,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.12.2023 bei 11,43 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 46,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,665 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Bank-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 23.10.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,74 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 16.59 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 15.24 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 30.01.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Deutsche Bank-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,43 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Carsten Spohr steht als Lufthansa-Chef fest

Kurssturz als Einstiegschance

EMC plant baldigen Stellenabbau