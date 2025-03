NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Deutsche Bank von 22 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das beschlossene deutsche Finanzpaket habe bei dem Geldhaus für einen "Doppel-Wumms" durch höhere Wachstumsschätzungen für die deutsche Wirtschaft sowie eine steilere Zinskurve gesorgt, schrieb Analystin Anke Reingen in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung. Mittelfristig gebe es zwar Risiken, da die Gewinnschätzungen nicht so schnell stiegen wie die Aktienkurse und die politischen sowie Handelsunsicherheiten anhielten. Längerfristig hätten die Aktien der Deutschen Bank aber weiteres Aufwertungspotenzial./gl/ag;