Daimler Truck-Aktie legt zu: Daimler Truck hält trotz sinkender Gewinne die Dividende stabil

Die operative Marge von Daimler Truck sank vor allem wegen eines schwierigen Geschäfts in Europa spürbar. Die Dividende soll aber trotz des Gewinnrückgangs mit 1,90 Euro auf dem Niveau des Vorjahres bleiben. Der Ausblick für das neue Gesamtjahr fällt angesichts stark steigender Ordereingänge im Schlussquartal relativ zuversichtlich aus.

Im abgelaufenen Jahr sank der Umsatz laut Mitteilung um 3 Prozent auf 54,08 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT rutschte noch deutlicher um 15 Prozent auf 4,67 Milliarden Euro ab. Die bereinigte Umsatzrendite des Industriegeschäfts lag bei 8,9 Prozent gegenüber Prozent im Vorjahr.

Damit erreichte der DAX-Konzern die eigenen Schätzungen, wonach die bereinigte Umsatzrendite im Industriegeschäft zwischen 8 und 9,5 Prozent und der Umsatz zwischen 53 Milliarden und 55 Milliarden Euro liegen sollten.

Im vierten Quartal erzielte Daimler Trucks den weiteren Angaben zufolge noch ein Umsatzminus von 4 Prozent. Das bereinigte EBIT sank sogar um 29 Prozent. Die entsprechende Rendite erreichte 8,0 nach noch 10,6 Prozent im Vorjahr.

Für 2025 erwartet das Unternehmen mit einem operativ stabilen Jahr. Die bereinigte Umsatzrendite für das Industriegeschäft sieht das Unternehmen zwischen 8 bis 10 Prozent.

Daimler Truck setzt neues Sparprogramm für Europa-Geschäft auf>

Daimler Truck setzt nach einem schwachen vierten Quartal erneut den Rotstift im Europa-Geschäft an. Bis spätestens zum Jahr 20230 sollen die wiederkehrenden Kosten um mehr als 1 Milliarde Euro gesenkt werden, kündigte der DAX-Konzern bei Vorlage der Jahreszahlen an. Der Vorstand habe ein entsprechendes Effizienzprogramm aufgesetzt. Die bisher ergriffenen Massnahmen bei Mercedes-Benz Trucks zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung seien nicht ausreichend gewesen, so das Unternehmen. Mit dem Betriebsrat seien Gespräche aufgenommen worden.

Im abgelaufenen Jahr brach der Absatz bei Mercedes-Benz Trucks um ein Fünftel ein, der Umsatz um gut ein Zehntel. Der bereinigte operative Gewinn sackte sogar um mehr ein Drittel ab. Die entsprechende operative Rendite sank den weiteren Angaben zufolge auf 7,5 von 10,2 Prozent im Jahr zuvor. Alleine im vierten Quartal sackte das bereinigte EBIT im Europa-Geschäft sogar um 37 Prozent ab.

Daimler Truck will Strategie anpassen - Investorentag in USA

Daimler Truck will die Profitabilität auf das Niveau anderer Unternehmen der Branche erhöhen und plant dafür Anpassungen an der Strategie. Aktuell arbeite der Vorstand an der Überarbeitung und Anpassung der Konzernstrategie, kündigte der DAX-Konzern an. Investoren sollen am 8. Juli während eines Capital Market Day in Charlotte, North Carolina, darüber informiert werden. Erste Schritte habe Daimler Truck bereits eingeleitet: So seien die Geschäfte von in China und Indien, die bisher zum Segment Trucks Asia gehörten, mit Mercedes-Benz Trucks Europa und Lateinamerika zusammengeführt worden.

Ob das Unternehmen auch an der Lokalisierung der Fertigung angesichts der Debatte um Einfuhrzölle Änderungen vornehmen will, ist bisher unklar. Einer Kalkulation von UBS zufolge produziert Daimler Truck etwa 65 Prozent aller Trucks für den US-Markt in Mexiko. Zwar könnte der Konzern rein theoretisch auch alle Trucks zumindest perspektivisch direkt in den USA herstellen - die entscheidende Frage wird aber sein, ob und wie schnell das Unternehmen das umsetzen könnte, hiess es von Analysten zuletzt.

Daimler Truck will operativ wieder zulegen

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck will nach einem Gewinnrückgang im neuen Jahr wieder mehr Geld im Tagesgeschäft verdienen. Dazu soll ein steigender Absatz beitragen, der Auftragseingang aus dem Schlussquartal macht Hoffnung.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll 2025 um 5 bis 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zulegen, wie der Konzern am Freitag in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Im vergangenen Jahr war das operative Ergebnis um 15 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro gefallen.

Beim Erlös gehen Radström und Finanzchefin Eva Scherer im Industriegeschäft von einem Umsatz zwischen 52 und 54 Milliarden Euro aus. Ein Jahr zuvor lag dieser bei 50,7 Milliarden. Beim Absatz soll es schliesslich nach dem Minus von 12 Prozent auf gut 460.000 Fahrzeuge im vergangenen Jahr wieder aufwärtsgehen. So haben die Schwaben 460.000 bis 480.000 Verkäufe einkalkuliert.

Die Aktie von Daimler Truck gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,39 Prozent auf 49,51 Euro. Die Entwicklung des Konzerns sei robust und der Ausblick solide, schrieb JPMorgan-Analyst Jose Asumendi.

DOW JONES / awp international