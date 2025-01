D-Wave Quantum-Aktie nach Kurssprung: Kommt jetzt die Konsolidierungsphase?

• D-Wave Quantum-Aktie klettert zweistellig• Gewinnmitnahmen folgen nach Kurssprung• D-Wave Quantum scheint gut positioniert

Neben dem Hype rund um künstliche Intelligenz sind zuletzt auch Hersteller von Quantencomputern verstärkt in das Interesse von Anlegern geraten. So auch der Quantencomputer-Spezialist D-Wave Quantum aus Kanada. Nach einem dreistelligen Kurszuwachs in 2024 zeigte sich die Aktie im Dezember zuletzt aber sehr volatil.

D-Wave Quantum-Aktie: Gewinnmitnahmen nach Kurssprung?

Zum Wochenauftakt ging es an der NYSE nun aber erneut um 11,71 Prozent nach oben auf 10,21 US-Dollar zum US-Börsenschluss. Am Dienstag zeigt sich das Papier vorbörslich wieder etwas schwächer - derzeit steht ein kleiner Abschlag von 0,88 Prozent auf 10,12 US-Dollar an der Kurstafel. Zurückzuführen sein könnten die erwarteten Verluste im heutigen Geschäft auf Gewinnmitnahmen.

Generell scheint D-Wave Quantum aber gut positioniert zu sein, um von dem Hype profitieren zu können. Die angekündigten Investitionen der US-Regierung in Höhe von 2,7 Milliarden US-Dollar für die Entwicklung von Quanten-Technologie vor kurzem betonen die Relevanz dieser aufkommenden Zukunftstechnologie.

Redaktion finanzen.ch