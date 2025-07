CPH schliesst Übernahme von kanadischer SiliCycle ab

Perlen (awp) - CPH schliesst die Übernahme der kanadischen SiliCycle ab. Die Transaktion war vor gut zwei Wochen bekannt gegeben worden.

Der Chromatographie-Spezialist aus Kanada werde in den Chemiebereich Zeochem integriert, heisst es in der Mitteilung vom Mittwoch. Mit der Übernahme sei die CPH Group nun an 15 Standorten weltweit präsent.

SiliCycle hat mit rund 60 Mitarbeitenden 2024 einen Umsatz von umgerechnet gut 9 Millionen Franken (16 Millionen kanadische Dollar) erwirtschaftet.

dm/hr