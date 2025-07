Bossard Aktie News: Bossard am Montagvormittag im Minusbereich

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 177,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 16'570 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Bossard-Aktie bei 177,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 177,00 CHF. Der Tagesumsatz der Bossard-Aktie belief sich zuletzt auf 216 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 240,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 35,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.04.2025 bei 166,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Bossard-Aktie liegt somit 6,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Bossard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,90 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,24 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.07.2025 erfolgen. Bossard dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.07.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bossard im Jahr 2025 10,31 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

