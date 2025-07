Bossard Aktie News: Bossard tendiert am Mittwochmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Bossard nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 175,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 16'748 Punkten steht. Bei 175,60 CHF markierte die Bossard-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 173,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 5'083 Bossard-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 240,50 CHF. Mit einem Zuwachs von 37,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 166,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 3,90 CHF an Bossard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,81 CHF aus.

Die Bossard-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.03.2026 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Bossard möglicherweise am 03.03.2027 präsentieren.

In der Bossard-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,65 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

