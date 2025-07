Bossard Aktie News: Bossard am Nachmittag mit angezogener Handbremse

Mit einem Kurs von 174,20 CHF zeigte sich die Bossard-Aktie im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 16'613 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Bossard-Aktie bei 175,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Bossard-Aktie bis auf 173,00 CHF. Mit einem Wert von 173,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'128 Bossard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (240,50 CHF) erklomm das Papier am 02.10.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,06 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 166,20 CHF am 22.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bossard-Aktie derzeit noch 4,59 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Bossard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,24 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bossard 3,90 CHF aus.

Bossard wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 22.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,31 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

