Börse Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsende zurück

Am Donnerstag tendierte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 1.38 Prozent schwächer bei 16’904.33 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 92.990 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.398 Prozent auf 17’073.19 Punkte an der Kurstafel, nach 17’141.42 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 16’892.80 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 17’076.18 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SDAX bereits um 0.609 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 12.05.2025, wies der SDAX einen Stand von 16’648.65 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.03.2025, wurde der SDAX mit 15’301.21 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 12.06.2024, stand der SDAX noch bei 15’049.17 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 21.73 Prozent zu Buche. Bei 17’214.82 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13’183.63 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit SFC Energy (+ 1.95 Prozent auf 23.50 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1.18 Prozent auf 29.95 EUR), Alzchem Group (+ 1.10 Prozent auf 128.20 EUR), Adtran Networks SE (+ 0.98 Prozent auf 20.70 EUR) und Deutsche Euroshop (+ 0.82 Prozent auf 19.66 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil Kontron (-5.12 Prozent auf 23.36 EUR), PATRIZIA SE (-5.06 Prozent auf 7.70 EUR), Formycon (-4.73 Prozent auf 28.20 EUR), Ceconomy St (-4.69 Prozent auf 3.05 EUR) und GFT SE (-4.64 Prozent auf 22.60 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 1’005’516 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die IONOS-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5.727 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die ProCredit-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.30 zu Buche schlagen. Mit 6.14 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Grand City Properties-Aktie an.

