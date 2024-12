Ruhiger Montagshandel: Nikkei 225 unter Druck

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notierte am Freitag im Plus.

Der SMI eröffnete etwas höher und hielt sich anschliessend in der Gewinnzone. Er beendete die Sitzung 0,88 Prozent stärker bei 11'589,34 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI konnten zulegen. Sie gingen schliesslich 0,91 Prozent fester bei 15'463,80 Punkten respektive 0,89 Prozent höher bei 1'917,00 Einheiten aus dem Handel.

Investoren seien am Berichtstag "Mangelware" gewesen, hiess es im Handel. Zudem fehlte es auch an sonstigen Impulsen. Es standen keine Wirtschaftsnews auf dem Programm, weder zu Unternehmen noch zu Konjunkturdaten. "Viele Marktteilnehmer nützen die günstig gelegenen Feiertage und schlagen eine Brücke ins Neue Jahr", sagte der Händler.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt griffen Anleger vor dem Wochenende zu.

Der DAX begann den Handel knapp im Minus. Im Verlauf kletterte er auf grünes Terrain und ging schliesslich 0,68 Prozent im Plus bei 19'984,32 Zählern in den Feierabend.

Am deutschen Aktienmarkt gab es einen versöhnlichen Abschluss der stark dezimierten Weihnachtswoche. "Die Bücher der professionellen Marktteilnehmer sind bereits geschlossen, während sich Privatanleger zwischen den Jahren auch eher weniger an der Börse engagieren dürften", konstatierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets.

Nach einem Rekord über 20'500 Punkten Mitte Dezember war der DAX zuletzt in eine Korrektur übergegangen. Gewinnmitnahmen prägten das Bild zum Ende eines starken Jahres. Unsicherheit herrscht aktuell vor allem mit Blick auf den Zinskurs der US-Notenbank Fed, die Wirtschaftspolitik unter dem designierten Präsidenten Donald Trump sowie die erhoffte Wirtschaftserholung Chinas. Dennoch ist die Jahresbilanz des deutschen Leitindex herausragend.

Die US-Börsen verbuchten am letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche kräftige Verluste.

Der Dow Jones vergrösserte sein anfängliches Minus und schloss 0,77 Prozent tiefer bei 42'992,21 Zählern.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite baute seine frühen Verluste aus und beendete den Freitagshandel 1,49 Prozent schwächer bei 19'722,03 Einheiten.

Der Handel am Aktienmarkt war davon geprägt, dass die meisten Investoren die Bücher für dieses Jahr bereits geschlossen haben. Am Rentenmarkt bewegte sich die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen auf einem Mehrmonatshoch, was vor allem bei den in diesem Jahr stark gelaufenen Technologiewerten auf die Stimmung drückte. Denn steigende Zinsen machen zukünftige, aber sehr ungewisse Gewinne, wie sie von stark wachsenden Tech-Konzernen in Aussicht gestellt werden, aus heutiger Sicht weniger wertvoll.

Angetrieben wurden die Anleiherenditen durch jüngst veröffentlichte, robuste Konjunkturdaten. Am Donnerstag waren die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung unerwartet gefallen. Die Daten dürften die Erwartungen auf weitere Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank eher dämpfen. Die Fed hatte in der vergangenen Woche bereits weniger Verringerungen in Aussicht gestellt.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen finden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.

In Tokio fällt der Nikkei 225 gegen 6:50 Uhr unserer Zeit um 0,83 Prozent auf 39'948 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um minimale 0,08 Prozent höher bei 3'403 Zählern.

In Hongkong verliert der Hang Seng derweil 0,11 Prozent auf 20'068 Einheiten.

Die hohen Renditen der US-Staatsanleihen würden die Aktienbewertungen an der Wall Street in Frage stellen, heisst es. Dort hatten zum Wochenausklang vor allem die Technologiewerte unter Druck gestanden. Händler verweisen jedoch auch auf die dünnen Umsätze kurz vor dem Jahreswechsel. Am Dienstag bleibt die Börse in Tokio aufgrund von Silvester geschlossen.

In China herrsche laut Markbeobachtern Zurückhaltung vor der Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor für Dezember am Dienstag. Am Freitag folgt dann noch der Einkaufsmangerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA für den Dezember. Zudem stütze die Hoffnung auf neue Wirtschaftsstimuli der chinesischen Regierung das Sentiment weiter.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires