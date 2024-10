SMI leicht im Minus -- DAX fester -- Asiens Börsen schliessen uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag etwas tiefer.

Der SMI startete 0,12 Prozent höher bei 12’252,26 Punkten, rutscht kurz darauf jedoch ins Minus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI bewegen sich leicht nach unten.

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Dienstag wenig verändert in die Sitzung gestartet, allerdings rasch in die Verlustzone abgerutscht. Dabei übernimmt das Schwergewicht Novartis derzeit die Rolle des grossen Bremsers und verzerrt das eigentlich freundliche Gesamtbild. Ob es zu einem vierten Tag in Folge mit steigenden Kursen kommt, hängt also zu einem guten Teil von der weiteren Entwicklung von Novartis ab. Die Woche bietet mit zahlreichen Quartalszahlen hierzulande, aber auch etwa mit einigen der "Magnificant Seven" in den USA, viel Stoff zum Verarbeiten. Konjunkturseitig richtet sich die Aufmerksamkeit diese Woche insbesondere auf verschiedene Daten zum US-Arbeitsmarkt, kulminierend im offiziellen Arbeitsmarktbericht vom Freitag.

Gut aufgenommen wird vorerst die lediglich moderate Eskalation im Konflikt zwischen Israel und Iran, während die in einer Woche über die Bühne gehenden US-Wahlen das Grundrauschen in der Weltpolitik übertönen. Ein Händler verwies mit Blick auf die derzeit steigenden Kurse, dass laut der Börsenregel zum "Halloween-Effekt" in der letzten Börsenwoche des Oktobers die Kurse regelmässig zu steigen begännen. Auch die die US-Wahlen hätten statistisch gesehen - unabhängig vom Wahlausgang - jeweils unmittelbar höhere Kurse zur Folge.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex notiert am Dienstag höher und begibt sich auf Rekordjagd.

Der DAX stieg zum Handelsstart 0,53 Prozent auf 19'634,33 Stellen. Auch anschliessend verbleibt er im Plus.

An der Wall Street gelang nach der jüngsten Korrektur eine leichte Stabilisierung. Hier stehen im Wochenverlauf einige Hochkaräter mit Quartalszahlen auf der Agenda. Ein weiteres bestimmendes Thema bleibt aber der Präsidentschaftswahlkampf, in dem Umfragen kurz vor der Entscheidung in der kommenden Woche ein offenes Rennen sehen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag stärker.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung bereits höher und legte anschliessend weiter zu. Er beendete die Sitzung 0,65 Prozent im Plus bei 42'388,03 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite notierte ebenfalls höher und hielt sich auch im Verlauf in der Gewinnzone. Er legte letztlich 0,26 Prozent auf 18'567,19 Zähler zu.

Fallende Ölpreise lieferten dem US-Aktienmarkt am Montag erst einmal Rückenwind. Sie sanken deutlich, nachdem Israel am Wochenende zwar einen Vergeltungsangriff auf den Iran unternommen hatte, dieser aber weniger umfangreich ausgefallen war als zuletzt teils befürchtet. Zudem mahnte Irans Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei überlegtes Handeln an. Ausserdem arbeitet die Ölindustrie des Landes auch nach dem Angriff Israels normal.

"Langsam legt sich eine bleierne Schwere auf die Kapitalmärkte", schrieben die Experten der Dekabank mit Blick auf die US-Wahl am 5. November. Die Märkte reagierten auf Wirtschaftsdaten und -meldungen weniger als sonst, weil die Wahl in der wichtigsten Volkswirtschaft der Welt alles überschattet. "In den vergangenen Handelstagen positionierten sich die Marktteilnehmer noch einmal stärker in Richtung eines Trump-Sieges: Die Renditen von Staatsanleihen stiegen deutlich an, die Aktienmärkte tendierten freundlich." Nun warteten alle ab, was am Wahltag geschehen wird. Daneben steht in dieser Woche auch eine Flut an Unternehmensberichten auf der Agenda - vor allem aus dem Technologie-Sektor. Die grossen Technologie-Konzerne waren zuletzt die stärksten Triebkräfte für den Anstieg der Märkte auf Rekordstände. Zudem stehen Aussagen zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) besonders im Fokus.

ASIEN

An den Märkten in Fernost ging es im Dienstagshandel mehrheitlich aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg letztlich 0,77 Prozent auf 38'903,68 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite derweil 1,08 Prozent auf 3'286,41 Einheiten.

Der Hang Seng in Hongkong gewann unterdessen 0,49 auf 20'701,14 Stellen.

An den asiatischen Börsen überwogen am Dienstag mit Ausnahme von China leichte Abgaben. Händler sprachen von engen Handelsspannen als Folge von Vorsicht vor den US-Wahlen kommende Woche und des für die künftige US-Geldpolitik wichtigen US-Arbeitsmarkberichts am Freitag. Aktuelle Umfragen zu den US-Wahlen zeigen weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Kandidaten Donald Trump und Kamala Harris, weshalb Positionierungen schwerfallen.

