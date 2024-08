SMI zeigt sich vorbörslich mit leichtem Plus -- DAX moderat höher erwartet -- Mehrheitlich Abgaben an Asiens Börsen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt deutet sich vorbörslich ein ruhiger Handelstag an.

Der SMI hatte den Dienstagshandel noch 0,47 Prozent im Minus bei 12’296,72 Stellen beendet.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI verzeichneten ebenfalls Abschläge. So schloss der SPI 0,44 Prozent tiefer bei 16’317,09 Zählern, während der SLI 0,52 niedriger bei 1’993,79 Punkten aus dem Handel ging.

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte auch am Mittwoch zunächst wenig Ausschläge zeigen. Mit den Zahlen von NVIDIA steht am Abend der letzte Höhepunkt der US-Berichtssaison an, vor der Zahlenveröffentlichung wagen sich Anleger auch hierzulande kaum aus der Deckung. Experten rechnen mit möglicherweise starken Marktbewegungen, wenn der KI-Gigant die hohen Markterwartungen nicht erfüllen kann.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es zum Auftakt leicht nach oben gehen.

Der DAX hatte den Dienstagshandel mit einem Plus von 0,35 Prozent bei 18'681,81 Stellen beendet.

In Trippelschritten weiter aufwärts geht es am deutschen Aktienmarkt. An der Wall Street hatten die Kurse am Vortag noch etwas zugelegt, das könnte auch in Deutschland die Kurse stützen. Allerdings halten sich die vorbörslichen Gewinne des DAX am Mittwochmorgen in sehr engen Grenzen: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels moderat höher auf 18'710 Punkte.

Was die jüngsten Gewinne wert sind, könnte sich am Donnerstag zeigen, wenn die europäischen Börsen auf die Quartalsbilanz und die Prognosen des US-Chip-Schwergewichts NVIDIA reagieren. Der als Profiteur Künstlicher Intelligenz geltende Trendsetter für die Branche legt am Mittwochabend nach US-Börsenschluss Geschäftszahlen vor und gibt einen Ausblick auf die weitere Entwicklung.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Dienstag ruhig zu.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Mini-Plus von 0,02 Prozent bei 41'250,50 Zählern.

Beim NASDAQ Composite ging es daneben um 0,16 Prozent auf 17'754,82 Punkte nach oben.

In einem stabilen Finanzmarktumfeld zeigten sich die US-Aktienbörsen am Dienstag verhalten. Im Verlauf verlief der Handel bei weiterhin gedämpftem Umsätzen zäh. Hier wurde auf die am Mittwoch nachbörslich anstehenden Quartalszahlen von NVIDIA gewartet, dem Anlegerliebling für Künstliche Intelligenz. Die Aktie ist allein wegen der Marktkapitalisierung und des zuletzt immensen Wachstums dazu imstande, weltweit die Börsen zu bewegen. Kritisch beäugt wurden am Dienstag aber zunächst die Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen. "In den USA gibt es unseres Erachtens keine Impulse, die an der Bereitschaft der Fed Zweifeln lassen, im kommenden Monat eine Lockerung der Zinspolitik zu beschliessen", hiess es von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba am Dienstag. Die Fed könnte demnach im September nach mehr als vier Jahren den Zinssenkungszyklus einleiten.

ASIEN

In Asien geht es auch zur Wochenmitte uneinheitlich zu.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 pendelt mit leicht positiven Tendenzen um die Nulllinie, zuletzt war ein leichtes Plus von 0,14 Prozent auf 38'343,01 Punkte auszumachen.

Auf dem chinesischen Festland sind unterdessen rote Vorzeichen zu sehen: Der Shanghai Composite derweil um 0,55 Prozent ab auf 2'833,16 Einheiten. Deutlicher abwärts geht es in Hongkong, wo der Hang Seng zwischenzeitlich 1,16 Prozent auf 17'668,18 Indexpunkte verliert.

Negative Vorzeichen dominieren auch zur Wochenmitte an den Börsen in Ostasien und Australien. Verkauft werden Technologiewerte, denn am späten Mittwoch wird NVIDIA seine Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen. Nach der rasanten Ertragsentwicklung sind die Erwartungen an die Zahlen hoch und das Enttäuschungspotenzial entsprechend gross. Es mehren sich die Zweifel, ob NVIDIA das KI-getrieben Wachstumstempo beibehalten kann.

uf der Stimmung lasten nach Angaben aus dem Handel aber auch von Kanada beschlossenen Strafzölle auf Einfuhren aus China. Unter anderem soll ab Oktober ein Strafzoll von 100 Prozent auf chinesische Elektroautos erhoben werden. China droht nun mit Gegenmassnahmen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires