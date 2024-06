SMI und DAX vorbörslich knapp über Nulllinie -- Asiens Märkte geschlossen im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Freitag zum Börsenauftakt knapp oberhalb der Nulllinie bewegen.

Der SMI dürfte leichte Gewinne verbuchen.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI dürften zum Start der Tendenz des SMI folgen.

Die Aktienmärkte werden im Plus erwartet. Momentan gilt es an der Börse, einige entscheidende Entwicklungen einzupreisen. Im Tagesverlauf sind es die Verbraucherpreise aus Europa und den USA. Am Wochenende steht dann die erste Runde der Parlamentswahlen in Frankreich an, das Ergebnis birgt für den europäischen Kapitalmarkt viel Sprengstoff.

Und dann gab es noch das Fernsehduell zwischen US-Präsidenten Joe Biden und seinem Herausforderer Donald Trump - das, glaubt man den Quoten der Wettbüros, wohl zu Gunsten des Ex-Präsidenten Trump ausgefallen ist. Bis zu den US-Preisdaten könnte Zurückhaltung herrschen. Am Freitag ist zudem Halbjahresultimo an den Börsen. Grosse Portfolios dürften so angepasst werden, dass sie wieder auf den vorgegebenen Zielquoten liegen.

Auf Unternehmensebene sorgt die Luzerner Kantonalbank für Schlagzeilen, denn die Aktie erhöhte ihre Gewinnprognose für das Jahr 2024. Als Gründe nennt die Bank die generell verbesserte Ertragslage etwa im Anlage- und Handelsgeschäft sowie das aktive Zinsrisikomanagement im Umfeld sinkender Zinsen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag fester in den Handel starten.

Der DAX dürfte zu Handelsbeginn leichte Gewinne verbuchen.

Beim DAX zeichnet sich am Freitag zunächst ein kleines Plus ab. An der Wall Street war es nach dem europäischen Handelsende leicht nach oben gegangen. Die Technologiewerte an der NASDAQ warten aber immer noch auf eine Fortsetzung ihrer Rekordjagd. Im Wochenverlauf hat der DAX bisher minimal zugelegt. Er setzte damit den Stabilisierungskurs der Vorwoche fort, nach der Kurskorrektur zur Monatsmitte.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag von ihrer freundlichen Seite, grosse Sprünge blieben aber aus.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,09 Prozent bei 39'164,13 Punkten.

Der NASDAQ Composite gewann daneben 0,30 Prozent auf 17'858,68 Zähler.

Die US-Börsen verzeichneten im Donnerstagshandel damit kleine Gewinne. Neben enttäuschenden Nachrichten aus dem Technologiesektor veranlasste der Präsidentschaftswahlkampf die Anleger zur Zurückhaltung. Am Donnerstag werden die beiden aussichtsreichsten Kandidaten, der amtierende US-Präsident Joe Biden und sein Herausforderer und Vorgänger im Amt, Donald Trump , zur ersten Fernsehdebatte des laufenden Wahlkampfs zusammenkommen. Daneben warten die Investoren auf den PCE-Index zu den persönlichen Konsumausgaben, der aber erst am Freitag veröffentlicht wird. Er gilt als das bevorzugte Preismass der US-Notenbank und könnte die Erwartungen des Markts bezüglich etwaiger Zinssenkungen im späteren Jahresverlauf massgeblich beeinflussen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost bewegen sich am Freitag geschlossen auf grünem Terrain.

In Tokio notiert der Leitindex Nikkei 225 0,61 Prozent höher bei 39'583,08 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite 0,63 Prozent im Plus bei 2'964,30 Zählern. In Hongkong notiert der Hang Seng 0,14 Prozent im Plus bei 17'740,54 Einheiten.

Leichte Unterstützung kommt von der Wall Street. Dort waren die Indizes durchweg leicht gestiegen, am Anleihemarkt waren die Renditen gesunken, nachdem neue Daten zum privaten US-Verbrauch enttäuscht hatten. Im Blick hätten die Märkte nun als potenziellen Impulsgeber den im Tagesverlauf in den USA anstehenden Preisindex der persönlichen Ausgaben für Mai. Er gilt als wichtiges Preismass für die US-Notenbank zur Bestimmung der Zinsentwicklung.

In Tokio führen Marktteilnehmer weiter den neue 37-Jahrestiefs auslotenden Japanischen Yen als Unterstützungsfaktor für den Aktienmarkt an. Er ist zum einen günstig für die Exportunternehmen des Landes, zum anderen für im Ausland erzielte und in Yen transferierte Unternehmensgewinne. Der Dollar kostet knapp über 161 Yen, womit sich der Yen auf seinem Mehrjahrestief nochmals verbilligt hat gegenüber der gleichen Vortageszeit.

