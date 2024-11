Asiens Börsen mehrheitlich höher

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt notierte im Dienstagshandel letztendlich unterhalb der Nulllinie.

Der SMI startete zunächst tiefer und handelte nach einem kurzen Ausflug in die Gewinnzone weiter im Minus. Am Ende verzeichnete er einen Verlust von 0,39 Prozent bei 11'632,88 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI eröffneten mit in der Verlustzone und handelten auch weiterhin tiefer. Der SPI schloss 0,51 Prozent schwächer bei 15'490,83 Zählern, während der SLI zum Börsenschluss 0,52 Prozent tiefer bei 1'919,98 Punkten notierte.

Nach den Verlusten zum Wochenstart zeigte sich der Schweizer Aktienmarkt am Dienstag zurückhaltend. "Die Marktteilnehmer wurden zum Wochenbeginn doch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt", kommentierte ein Händler die aktuelle Stimmung. Der zukünftige US-Präsident Donald Trump hatte verlauten lassen, dass die USA Strafzölle gegen Mexico, Kanada und China erheben werden.

"Damit wurde die Vorstellungen vieler Marktteilnehmer zunichte gemacht, dass die Handelspolitik der USA gemächlicher ausfallen würde", sagte der Börsianer weiter. Damit konfrontiere Trump die Amerikaner gleich zum Amtsantritt mit stark steigenden Konsumsteuern, fasste ein Stratege die Kehrseite der geplanten Zölle zusammen. Nun frage man sich, welche Länder als nächstes in den Fokus der USA rücken könnten. Auf Datenseite wiederum steht erst nach Börsenschluss das jüngste Fed-Sitzungsprotokoll an.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt schloss den Dienstagshandel mit Verlusten.

Der DAX verlor zum Auftakt und blieb auch im weiteren Verlauf in der Verlustzone stecken. Zum Börsenschluss präsentierte er sich 0,56 Prozent im Minus bei 19'295,98 Zählern.

Wegen neuer Zollsorgen gab der DAX seine Vortagsgewinne am Dienstag wieder ab. Damit begab er sich wieder mehr in Richtung der 19'000-Punkte-Marke statt des bisherigen Rekordes von 19'674 Punkten, dem er sich am Montag bis auf gut 200 Punkte genähert hatte. Nachdem zu Wochenbeginn etwas Erleichterung herrschte wegen der Nominierung des künftigen US-Finanzministers sorgten die politischen Pläne von Donald Trump am Dienstag wieder für Gegenwind. Der designierte US-Präsident kündigte hohe Importzölle auf alle Waren aus Mexiko und Kanada sowie zusätzliche Zölle auf Waren aus China an. Das werde er an seinem ersten Amtstag, am 20. Januar, als eine seiner ersten Anordnungen durchsetzen, kündigte er auf der von ihm mitbegründeten Plattform Truth Social an.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Dienstag im Plus.

Der Dow Jones beendete den Handelstag 0,28 Prozent höher bei 44'860,31 Punkten und erreichte eine neue Bestmarke.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte daneben 0,63 Prozent auf 19'174,30 Zähler zu.

Der designierte US-Präsident will am ersten Tag seiner Präsidentschaft für alle Importe aus Mexiko und Kanada in die USA einen Zoll von 25 Prozent sowie einen zusätzlichen Zoll von 10 Prozent auf Einfuhren aus China einführen. Die konkreten Auswirkungen wären im Detail aktuell kaum abschätzbar, so Marktteilnehmer. Klar sei allerdings schon jetzt, dass der Grossteil der Autohersteller unter den Zöllen gegen Mexiko angesichts der dortigen Produktionskapazitäten litten.

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte mehrheitlich aufwärts.

In Tokio sinkt der Leitindex Nikkei 225 aktuell 1,03 Prozent auf 38'046,52 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es derweil nach oben: Der Shanghai Composite klettert 0,57 Prozent auf 3'278,20 Stellen.

Der Hang Seng kann ebenso 0,53 Prozent auf 19'261,58 Zähler steigen.

Uneinheitlich lautet am Mittwoch die Tendenz an den Börsen in Asien. In Tokio bremst der Yen. Im Tageshoch zu Wochenbeginn waren es noch 154,30. Aus dem Handel heisst es, der Yen sei aktuell in seiner Funktion als sicherer Hafen gesucht angesichts der Unsicherheit, die von den angekündigten US-Zollerhöhungen ausgehe. Daneben ist Japan aber auch auf Zinserhöhungskurs, während andernorts die Zinsen sinken.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires