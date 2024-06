Impulse Mangelware: SMI leichter -- DAX im Minus -- Asiens Märkte schliesslich uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich auf rotem Terrain.

Der SMI startete 0,44 Prozent im Minus bei 12'104,21 Einheiten. Auch im weiteren Verlauf verbucht er moderate Verluste.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI eröffneten 0,46 Prozent tiefer bei 16'063,37 Zählern respektive 0,56 Prozent im Minus bei 1'952,41 Punkten. Anschliessend folgen sie der Tendenz des SMI.

Händler sprechen von einer Vielzahl von Puzzleteilen, die den Markt derzeit in die eine oder andere Richtung treiben, je nachdem, welcher Nachricht mehr Gewicht beigemessen wird. So gab die Aussicht auf eine Annäherung im Zollstreit zwischen Brüssel und Peking den Märkten zu Wochenbeginn gestern noch kräftig Auftrieb. Nun hat sich auch Kanada auf die Seite der EU und der USA geschlagen und wirft China Dumpingpreise im EV-Sektor vor.

Darüber hinaus werfen die Wahlen in den USA und in Frankreich ihre Schatten voraus. Die derzeit unklaren wirtschaftlichen und politischen Aussichten in vielen Regionen haben zu einer gewissen Verunsicherung geführt. "Dies und die Tatsache, dass wir uns dem Quartalsende vor der Sommersaison nähern, bietet Anlegern die beste Gelegenheit, ihre Portfolios neu zu gewichten", so ein Händler. Dieses Phänomen sei in allen Sektoren zu beobachten, vor allem aber im Technologiesektor, da die Anleger bei steigender Unsicherheit dazu neigten, einen Teil der Gewinne aus gut laufenden Aktien mitzunehmen.

Ein Blick auf die grössten Gewinner und Verlierer bestätigt, dass Anleger derzeit Gewinne versilbern und nach vermeintlichen Schnäppchen suchen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbucht am Dienstag kräftige Verluste.

Der DAX eröffnet mit 0,14 Prozent tiefer bei 18'300,42 Einheiten und fällt anschliessend noch deutlich tiefer in die Verlustzone.

Hiobsbotschaften von Airbus und Merck haben am Dienstag deren Kurse und auch den DAX schwer belastet. Airbus hat wegen einer Abschreibung in der Raumfahrtsparte und anhaltenden Problemen in den Lieferketten die Jahresziele gesenkt. Ein Händler sprach von einer "harschen Gewinnwarnung". Eine Hiobsbotschaft gab es auch von Merck. Die Darmstädter nahmen den Misserfolg bei zwei weit fortgeschrittenen Studien zum Anlass, um das ganze Forschungsprogramm mit dem Krebsmittel Xevinapant einzustellen. Peter Verdult von der Citigroup sprach von einer "bitteren Pille".

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,67 Prozent bei 39'410,87 Punkten.

Der NASDAQ Composite verlor unterdessen 1,09 Prozent und schloss bei 17'496,82 Zählern.

Zum Start in die neue Börsenwoche zeigte sich am Aktienterminmarkt mit uneinheitlicher Tendenz. Frische Impulse für den breiten Markt waren nach dem Verfall von Optionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien zum Wochenschluss zunächst nicht in Sicht. Inwieweit die bislang treibenden Themen Künstliche Intelligenz und Zinssenkungen durch die US-Notenbank für kurzfristig weiter steigende Kurse sorgen können, wird kontrovers diskutiert. Die erst am Freitag anstehenden neuen Preisdaten, die die Spekulation über den Zeitpunkt einer ersten US- Zinssenkung anheizen könnten, dürften die nächsten Impulse setzen.

Zu den Optimistinnen am Markt zählt Marktstrategin Emily Bowersock Hill von Bowersock Capital Partners. "Der Aufwärtstrend des Aktienmarktes wird sich wahrscheinlich zumindest kurzfristig fortsetzen. Die Inflationsdaten werden den Markt wahrscheinlich weiterhin positiv überraschen und der Fed ermöglichen, die geplante einmalige Zinssenkung durchzuführen", sagt sie. Andere Stimmen warnen indes vor einer möglichen Abwärtskorrektur im heiss gelaufenen Technologiesektor. Denn irgendwann müsse der KI-Boom den Beweis antreten, dass er die Gewinne der Unternehmen auf breiter Basis beflügele, so eine Stimme aus dem Handel.

ASIEN

Die Börsen in Fernost tendierten am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 mit einem Plus von 0,95 Prozent bei 39'173,15 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland beendete der Shanghai Composite den Handelstag mit 0,44 Prozent im Minus auf 2'950,00 Zählern. In Hongkong schless der Hang Seng 0,25 Prozent im Plus bei 18'072,90 Einheiten.

Die Aktienmärkte in Ostasien und in Australien machten am Dienstag den Fehlstart in die Woche wieder wett und tendierten freundlich. Die durchwachsene Vorgabe der Wall Street mit deutlicheren Verlusten bei den technologielastigen NASDAQ-Indizes wurden abgeschüttelt.

Unterstützung kam vom Yen, der weiter im Bereich eines 34-Jahrestiefs zum US-Dollar lag. Auch wenn am Markt darüber spekuliert wurde, hat Japan bislang noch nicht zur Stützung des Yen interveniert, nachdem es am Vortag zumindest bereits verbale Interventionen gegeben hatte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires