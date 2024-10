Freundlicher Handel: SMI & DAX fester -- US-Börsen uneins erwartet -- Asiens Börsen schliesslich uneins

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt spielt sich ein festerer Handelstag ab.

Der SMI hat die Sitzung 0,22 Prozent höher bei 12'174,20 Punkten begonnen und gewinnt auch im weiteren Verlauf.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI bewegen sich ebenfalls aufwärts, nachdem sie bereits zum Start der Sitzung um 0,17 Prozent auf 16'190,16 Einheiten bzw. 0,19 Prozent auf 1'980,30 Zähler stiegen.

Der SMI könnte dabei den Stabilisierungsversuch des Vortages fortsetzen. Die ersten drei Tage der laufenden Woche endeten jeweils im roten Bereich, wobei das Minus am Vortag relativ gering ausgefallen ist und erst nach der Schlussauktion wirklich feststand. Hierzulande stehen nach Zahlen verschiedene Unternehmen im Fokus, international gesehen interessiert vor allem der Einkaufsmanagerindex in der Eurozone, welcher am Vormittag publiziert wird.

Das allgemeine Börsensentiment befindet sich laut einem Marktteilnehmer weiterhin im Spannungsfeld zwischen Zinssorgen mit Blick auf die USA und Zinshoffnungen für Europa. Erst am Vortag hatte der Chef der französischen Zentralbank Spekulationen über einem expansiveren Kurs der EZB angeheizt. Allerdings kommen aus EZB-Kreisen auch Mahnungen, wonach das Risiko bestehe, dass die Teuerung unter das angepeilte Inflationsziel fallen könnte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verzeichnet Gewinne.

Der DAX notierte zu Handelsbeginn 0,21 Prozent höher bei 19'417,73 Zählern und bewegt sich auch im Anschluss auf grünem Terrain.

Nach bislang drei Verlusttagen in dieser Woche beginnt der DAX am Donnerstag mit einem Stabilisierungsversuch. Laut der Commerzbank ist allerdings eine Risikoscheu an den Märkten spürbar. Die Experten machen dies neben den Aktienmärkten auch an den Renditen der US-Staatsanleihen fest, die weiter ansteigen. Die Märkte preisten weiter die Aussicht auf langsamere Zinssenkungen der Fed ein, da sich die US-Wirtschaft robust entwickele. Fed-Vertreter klängen hinsichtlich künftiger Zinssenkungen vorsichtiger.

WALL STREET

Die US-Börsen werden am Donnerstag uneinheitlich erwartet.

Der Dow Jones bewegt sich vorbörslich knapp im Minus.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite dürfte zulegen.

Nach deutlichen Verlusten am Vortag dürfte die NASDAQ-Börse in den USA am Donnerstag mit Gewinnen starten. Vor allem die starken Quartalszahlen des Elektroautoherstellers Tesla sollten für Auftrieb sorgen.

Im Fokus stehen zudem die wöchentlichen Daten zum Arbeitsmarkt. In den USA ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend zurück, während am Markt keine Veränderungen erwartet worden waren. Der Arbeitsmarkt zeigt sich damit weiterhin robust, was für die Erwartungen an Zinssenkungen allerdings einen Dämpfer bedeutet.

Nach dem Rekordhoch des marktbreiten S&P 500 vor wenigen Tagen hätten steigende Renditen am US-Markt für Staatsanleihen und auch Risiken angesichts der in zwei Wochen anstehenden US-Wahlen die Stimmung der Anleger belasten, resümierten die Experten der UBS. Sie erwarten aber ungeachtet weiterer potenzieller Börsenschwankungen, dass US-Aktien im Allgemeinen weiter steigen dürften. Den Grund sehen sie in soliden Quartalsberichten, anstehenden Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed und einer starken Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz. US-Aktien blieben daher "attraktiv", schrieben sie.

ASIEN

An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann letztlich 0,10 Prozent auf 38'143,29 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland ging es unterdessen für den Shanghai Composite um 0,68 Prozent abwärts auf 3'280,26 Stellen.

Der Hang Seng in Hongkong fiel schlussendlich um 1,30 Prozent auf 20'489,62 Punkte.

An den Börsen in Ostasien liess sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz ausmachen. Während die Aktienmärkte in Japan nach den jüngsten Kursverlusten eine kleine Gegenbewegung erlebten, ging es an den chinesischen Handelsplätzen und in Südkorea nach unten.

Der ungewisse Ausgang der US-Präsidentschaftswahl in zwei Wochen und die negativen Vorgaben der Wall Street vom Vortag dämpften die Kauflaune, wie Händler berichteten. Allerdings hat der US-Elektroautohersteller Tesla am Mittwoch nach Handelsschluss überzeugende Zahlen vorgelegt, was der Aktie im nachbörslichen Handel zu einem Kurssprung verhalf und auch die US-Futures ins Plus drehen liess. Das milderte den Verkaufsdruck in Asien.

