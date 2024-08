SMI und DAX vorbörslich kaum verändert -- Asiatische Indizes uneins

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag wohl um die Nulllinie pendeln.

Der SMI steht vor einem zurückhaltenden Start.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI dürften der Tendenz des SMI folgen.

Im Blick stehen - noch vor der Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell am Freitag in Jackson Hole - zahlreiche Einkaufsmanagerindizes aus aller Welt. Die entsprechenden Indizes aus Japan stimmen vorsichtig optimistisch. Am Vormittag folgen die Einkaufsmanagerindizes aus Europa, am Nachmittag ihre Pendants aus den USA. Vom Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung im Juli, das am Mittwochabend vorgelegt wurde, dürften keine Impulse ausgehen. Diesem war zu entnehmen, dass mehrere Fed-Mitglieder Argumente für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte sahen. Jedoch wollten fast alle FOMC-Mitglieder mehr Inflationsdaten vor einer Zinssenkung sehen. Derweil stützten die unerwartet deutlich nach unten revidierten Daten zum Beschäftigungsaufbau Zinssenkungserwartungen. Unter den Einzelwerten dürften die Aktien der Deutschen Bank von dem nun erzielten Vergleich mit dem Grossteil der Kläger im Streit um die Übernahme der Postbank profitieren.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole auf der Stelle treten.

Der DAX wird wohl kaum bewegt eröffnen.

Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners spricht angesichts am Vortag schon niedriger Handelsumsätze von einem gleichzeitigen "Käufer- und Verkäuferstreik" am Aktienmarkt, der derzeit stattfinde. "Die Angst, sich auf der falschen Seite zu positionieren, ist im Moment einfach riesig". Im Fokus steht bis zum Wochenende ganz klar die US-Geldpolitik. Die Anleger warten mit Blick auf das Treffen der Währungshüter auf die Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Freitag, von der sie sich Hinweise erhoffen, wann eine erste Zinssenkung kommen wird und wie gross sie sein wird. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der letzten Zinssitzung der Fed deute ganz klar auf eine erste Zinssenkung im September hin, betonte Altmann. Eine Revision von US-Arbeitsmarktdaten habe den Druck auf die Fed zusätzlich erhöht.

WALL STREET

An den US-Börsen blieben die Anleger am Mittwoch vorsichtig.

Der Dow Jones schloss bei 40'890,49 Punkten um nur 0,14 Prozent höher, nachdem er knapp über der Nulllinie gestartet war. Auch im Handelsverlauf konnte er sich kaum von dieser lösen.

Der NASDAQ Composite beendete den Handel mit einem Plus von 0,57 Prozent auf 17'918,99 Zähler. Er hatte die Sitzung ebenfalls nur knapp im Plus begonnen, konnte seine Gewinne dann jedoch ausbauen.

Vor der Rede von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell am Freitag auf dem Zentralbanktreffen in Jackson Hole dominierte die Vorsicht. Denn der Markt erwartet klare Zeichen für eine Zinssenkung im September. Die verfestigte Gewissheit auf Zinssenkungen in den USA berge aber auch Enttäuschungspotenzial, mahnten Händler.

Am Mittwochabend wurde indes bereits das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der Fed veröffentlicht. Aus diesem ging hervor, dass es die grosse Mehrheit der Mitglieder für angemessen hält, beim nächsten Meeting die Zinsen zu senken, wenn die Daten sich weiter wie erwartet entwickeln.

Keinen negativen Einfluss auf den Markt hatte dagegen die stärker als erwartet ausgefallene vorläufige Revision zum Nettobeschäftigungsaufbau für die zwölf Monate bis März 2024. Wie das Bureau of Labor Statistics mitteilte, wurde der Wert um 818'000 Stellen nach unten korrigiert. Von Bloomberg befragte Ökonomen hatten lediglich mit einer Revision um 500'000 gerechnet.

"Das bedeutet, dass der Arbeitsmarkt noch schwächer ist, als die letzten Zahlen vermuten liessen, und das könnte Powell zu einer aggressiveren Zinssenkung zwingen", sagte Marktstratege Peter Cardillo von Spartan. "Eine negative Revision, die sich von April 2023 bis März 2024 erstreckt, sagt uns nicht unbedingt etwas über den aktuellen Zustand des Arbeitsmarktes", merkte dagegen Volkswirt Stephen Stanley von Santander schon im Vorfeld der Daten an.

Zwar gelten Signale der konjunkturellen Schwäche als Beleg für anstehende Zinssenkungen und werden daher tendenziell sogar positiv gewertet. Dies darf aber kein Abgleiten der US-Konjunktur in die Rezession bedeuten. Denn eine weiche Landung der US-Konjunktur ist fester Bestandteil der Markterwartungen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag uneinig.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt zeitweise 0,68 Prozent auf 38'211,01 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite hingegen stellenweise 0,33 Prozent tiefer bei 2'847,23 Einheiten. Der Hang Seng gewinnt zwischenzeitlich 0,59 Prozent auf 17'493,66 Zähler.

An den Börsen in Ostasien tut sich am Donnerstag in der Breite wenig, auch wenn der Grundton positiv ist. Die Indizes zeigen nur sehr kleine Ausschläge nach beiden Seiten. Marktbeobachter sprechen von fehlenden frischen Impulsen und dem Warten der Akteure auf die Ausführungen von US-Notenbankchef Powell am Freitag auf dem Notenbanken-Symposium in Jackson Hole.

Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung brachte keine Überraschung, es signalisierte die ohnehin vom Markt bereits fest erwartete Zinssenkung beim nächsten Fed-Treffen im September.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires