Vor Wahl in Deutschland: Asiatische Indizes stärker

SCHWEIZ

Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück.

Der SMI hatte zur Eröffnung leicht nachgegeben und kam auch im Verlauf nicht recht vom Fleck. Er beendete die Sitzung schliesslich marginale 0,07 Prozent höher bei 12'808,08 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI pendelten ebenfalls um ihre Vortagesschlussstände und verabschiedeten sich 0,08 Prozent fester bei 16'993,75 Zählern respektive 0,02 Prozent tiefer bei 2'097,61 Einheiten in den Feierabend.

Mit wenig Veränderung wird am Freitag gerechnet. Die Blicke richten sich unter anderem auf die Bundestagswahl in Deutschland am Sonntag, die Risiken birgt. Eines davon ist für die Strategen der Deutschen Bank, wenn AfD und BSW eine Sperrminorität erreichen sollten. Am Vormittag stehen Einkaufsmanagerindizes für Februar aus Europa auf dem Programm, am Nachmittag dann aus den USA.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gab am Donnerstag nach.

Der DAX notierte zum Handelsauftakt etwas höher und hielt sich zunächst auch auf positivem Terrain. Im Laufe des Nachmittags gab er seine Gewinne jedoch ab und verabschiedete sich schliesslich 0,53 Prozent schwächer bei 22'314,65 Zählern in den Feierabend.

Am Freitag dürfte der DAX kaum verändert in den letzten Handelstag einer durchwachsenen Woche starten. Im Tagesverlauf steht der kleine Verfall am Terminmarkt an und könnte für Bewegung sorgen. Am Mittwochmorgen hatte der DAX seine monatelange Rekordjagd noch mit einem Höchststand von 22'935 Punkten gekrönt. Nach 15 Prozent Plus im laufenden Jahr und einem bereits sehr starken Vorjahr setzten dann aber Gewinnmitnahmen ein.

Neue Käufer finden sich im Schatten der Bundestagswahl an diesem Wochenende kaum - zu wichtig ist ihr Ausgang und zu schwierig dürfte die Bildung einer stabilen Regierung werden. In Umfragen führt die CDU/CSU das Feld zwar weiter klar an, es würde aber weder mit der SPD noch mit den Grünen für eine Mehrheit reichen.

WALL STREET

Die New Yorker Börsen unterbrachen am Donnerstag ihre Rekordjagd.

Der Dow Jones verabschiedete sich 1,01 Prozent tiefer bei 44'176,90 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab um 0,47 Prozent auf 19'962,36 Zähler nach.

Für Nervosität sorgen die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, die Handelszölle auszuweiten. Auch dessen schwankende Unterstützung für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten trug zur Verunsicherung und zu ansteigenden geopolitischen Spannungen bei.

Auf Unternehmensseite rücken unter anderem Walmart, Palantir, Alibaba und Carvana in den Fokus der Anleger.

ASIEN

An den Börsen in Fernost steigen die Kurse am Freitag.

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit 0,26 Prozent auf 38'777 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,84 Prozent auf 3'379 Einheiten zu.

Zugleich springt der Hang Seng in Hongkong um 3,34 Prozent auf 23'332 Zähler nach oben.

Während starke Geschäftszahlen von Alibaba die Technologiewerte in Hongkong und Shanghai und damit auch den Gesamtmarkt deutlich ins Plus hieven, bremsen Zinserhöhungserwartungen den japanischen Aktienmarkt.

Die japanischen Verbraucherpreise sind im Januar in der Kernrate stärker als erwartet gestiegen sind. Die Renditen japanischer Staatsanleihen ziehen daraufhin an. Die Abweichung des Preisauftriebs von der Prognose sei nicht so gravierend ausgefallen, heisst es am Markt. Nach Meinung der Volkswirte von SMBC Nikko Securities dürfte sich die Bank of Japan aufgrund der Daten nicht genötigt sehen, rasch die Zinsen zu erhöhen. Sie rechnen mit einer Zinserhöhung im dritten Kalenderquartal.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires