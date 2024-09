SMI tiefer -- DAX tiefrot -- Asiens Börsen höher

SCHWEIZ

Der Schweizer Markt notiert am Freitag tiefer.

Der SMI startete 0,22 Prozent im Minus bei 12'031,30 Punkten in den Freitagshandel. Im weiteren Verlauf baut er seine Verluste aus.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI notieren ebenfalls tiefer. Zuvor eröffneten sie 0,25 Prozent im Minus auf 16'029,71 Einheiten respektive 0,37 Prozent tiefer bei 1'960,08 Zählern.

Bereits in den USA kam es am Vorabend nach der Zinssenkungs-Rally zu leichten Gewinnmitnahmen. Kurzfristig rückt nun aber vor allem der Grosse Verfalltag der September-Optionen und -Futures in den Fokus. Als einer der wichtigsten Termine des Jahres an den internationalen Terminbörsen sei er immer wieder gut für Sonderbewegungen. Am Mittag verfallen die Index-Optionen auf den DAX, am Abend die auf Einzelaktien. Die überraschende Gewinnwarnung von Mercedes-Benz hinterlässt viele überraschte Investoren. "Mit so etwas hatte man spätestens eine Woche nach der BMW-Warnung gerechnet, aber nicht mehr jetzt", sagt ein Händler. Dies könne das Sentiment für alle Autoaktien belasten. Dazu werden auch Titel aus der Logistik-Branche wie Deutsche Post (DHL) schwächer erwartet, nachdem der US-Konzern FedEx am Vorabend den Ausblick gesenkt hat. In Asien haben die Notenbanken von Japan und China ihre Leitzinsen unverändert gelassen.

DEUTSCHLAND

Nach seinem neuerlichen Rekord am Vortag halten sich Anleger am deutschen Aktienmarkt am Freitag zurück.

Der DAX eröffnete 0,56 Prozent tiefer bei 18'895,82 Einheiten und notiert auch im Anschluss deutlich auf rotem Terrain.

Nach der Zinswende in den USA mit einer deutlichen Leitzinssenkung gleich zu Beginn war der DAX am Donnerstag bis auf 19'044 Punkte nach oben gerannt. Damit hatte er sein Jahresplus auf fast 14 Prozent ausgebaut. Nach erstmaligem Überschreiten der 19'000-Punkte-Marke schalten die Anleger nun offenbar zunächst wieder einen Gang herunter. Für Bewegung könnte allerdings der grosse Verfall an den Terminbörsen sorgen, der am Mittag ansteht.

WALL STREET

Die Wall Street feierte am Donnerstag die überraschend deutliche Leitzinssenkung der Notenbank.

Der Dow Jones erreichte bei 42.190,00 einen neuen Rekordstand und ging 1,26 Prozent höher bei 42'025,19 Punkten aus dem Handel.

Auch der NASDAQ Composite legte kräftig zu und gewann am Ende 2,51 Prozent auf 18'013,98 Zähler.

Nachdem die Kurse am Mittwoch leicht negativ auf die Zinssenkung der US-Notenbank reagiert hatten, setzte sich am Donnerstag eine positive Sicht durch.

Die Federal Reserve hatte den Leitzins gleich um 50 Basispunkte gesenkt, was vielen Marktteilnehmern als aggressiv erschien und die Frage aufwarf, ob die Notenbanker vielleicht besorgt seien wegen einer sich abschwächenden Wirtschaft. Auch wurden Befürchtungen geäussert, dass zu schnelle Zinssenkungen letztlich die Inflation anheizen könnten. Während der Frage- und Antwortrunde im Anschluss an den Zinsbeschluss sagte Fed-Chairman Jerome Powell jedoch, er sehe keinen Hinweis darauf, dass die US-Wirtschaft grössere Probleme habe. Auch zeigte er sich zuversichtlich, dass die Inflation unter Kontrolle gebracht werden kann.

Die am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturdaten zeigten, dass es tatsächlich nicht so schlecht um die Wirtschaft steht. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging in der vergangenen Woche stärker zurück als von Volkswirten erwartet - und dies von einem ohnehin niedrigen Niveau. Der Philadelphia-Fed-Index erholte sich im September deutlicher als angenommen und rückte in positives Terrain vor. Das Leistungsbilanzdefizit war im zweiten Quartal höher als erwartet, doch gelten die Daten ohnehin als veraltet.

ASIEN

Anleger greifen an den asiatischen Börsen im Freitagshandel zu.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann letztlich 1,53 Prozent auf 37'723,91 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite schliesslich 0,03 Prozent höher bei 2'736,81 Zählern. In Hongkong gewinnt ebenfalls der Hang Seng zwischenzeitlich 1,24 Prozent bei 18'235,92 Einheiten.

Die vom nun auch in den USA eingeleiteten Zinssenkungszyklus angefachte Kaufstimmung an den Börsen in Ostasien hält am Freitag an. Auch mit dem Rückenwind kräftiger Gewinne an der Wall Street mit neuen Rekordhochs im Dow-Jones- und S&P-500-Index geht es mit Ausnahme von Schanghai auf breiter Front nach oben.

Am Montag wird wegen des Feiertags zum Herbstanfang in Japan nicht gearbeitet. Die Gewinne gehen querbeet, erneut legen Autoaktien deutlich zu, aber auch Banktitel und insbesondere Technologiepapiere. Kein Störfeuer kommt von der japanischen Notenbank. Sie hat wie allseits erwartet die Leitzinsen konstant gehalten und nicht erhöht, auch wenn sie mittlerweile auf einen Zinserhöhungszyklus umgeschwenkt ist. Neue Preisdaten aus Japan zeigen erneut warum. Im August stiegen die Kernverbraucherpreise im Jahresvergleich wie erwartet um 2,8 Prozent, während die Notenbank eine Teuerung um 2,0 Prozent zum Ziel hat.

Der Yen zeigt auf die Entscheidung keine grössere Reaktion, er liegt zur gleichen Vortageszeit wenig verändert und hat seine jüngste Abwertungstendenz erst einmal gestoppt.

